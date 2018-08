NBA | Belinelli si concentra sugli Spurs | niente maglia azzurra a settembre

NBA - intervista esclusiva a Messina : 'Siamo usciti bene dallo scambio con Toronto - Belinelli ci aiuterà' : "Credo che sia voglioso di fare quest'esperienza per confrontarsi con un mondo che è un passo avanti rispetto all'Europa e al resto del mondo: il livello di competitività, le strutture, l'...

NBA - come saranno i San Antonio Spurs che Marco Belinelli troverà il prossimo anno? : In un mondo in cui crollano le certezze e vengono meno tutti i capisaldi e le tradizioni che portiamo avanti ormai da decenni, uno dei pochissimi punti fissi rimasto intatto nel turbolento mondo NBA sono sempre stati i San Antonio Spurs; l'unica squadra in grado di fregare il sistema NBA. I texani infatti si sono reinventati nelle ultime due decadi senza mai abbassare la soglia di ...

Basket NBA - Marco Belinelli torna ai San Antonio Spurs per i prossimi due anni : La notizia l’ha rilanciata Adrian Wojnarowski, lo storico insider NBA di ESPN: Marco Belinelli tornerà a giocare per le prossime due stagioni con i San Antonio Spurs, dopo averlo già fatto nel 2013-2014 e nel 2014-2015. Belinelli ha firmato un biennale da 12 milioni di dollari per tornare in Texas. Per lui si tratta del decimo trasferimento (contando anche la scelta numero 18 al draft del 2007) in 12 anni di NBA. Lo scorso anno ha cambiato ...

