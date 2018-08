Nave Diciotti verso Catania con 177 migranti | Salvini | Nessuna

blogo

: La nave Diciotti Guardia Costiera Italiana ha fatto il suo dovere salvando naufraghi. Il ministro dellamalavita respinge pure loro. - Erriders : La nave Diciotti Guardia Costiera Italiana ha fatto il suo dovere salvando naufraghi. Il ministro dellamalavita respinge pure loro. - MSF_ITALIA : La nave #Diciotti è da 5 giorni in mare davanti all'isola di Lampedusa con 177 naufraghi a bordo. Chiediamo al Pres… - DaniloToninelli : La nave #Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della @guardiacostiera hanno compiuto il proprio dovere… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Sarà un porto italiano, e non poteva essere altrimenti, ad accogliere ladella Guardia Costiera italiana, ferma da quattro lunghi giorni al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo 177tratti in salvo nei giorni precedenti nel Mar Mediterraneo.Come già accaduto in passato proprio con la stessa, il governo italiano si è reso protagonista di un altro braccio di ferro con l'Unione Europea e oggi, pur non avendo ricevuto conferme sul trasferimento deiin altri Paesi UE, il Ministero dei Trasporti ha confermato l'attracco dellanel porto di.Laattraccherà a. I valorosi uomini della @guardiacostiera hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte.Laattraccherà a. I valorosi uomini della ...