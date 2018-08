Napoli | Ospedale Pellegrini | infermiera aggredita Donna è stata trascinata per i capelli

Napoli - crolla ramo da un albero - 67enne finisce in ospedale : Un ramo si è staccato da un albero ad alto fusto ed ha ferito una 67enne, al Vomero L' episodio è accaduto in tarda mattinata mentre l'anziana era seduta su una panchina in piazza Immacolata. La ...

Napoli - allarme omofobia in ospedale : 'L'Ordine degli psicologi - faccia chiarezza' : Con evidente preoccupazione l'associazione Arcigay di Napoli raccoglie la testimonianza di una giovane studentessa napoletana che ha raccontato un esecrabile episodio di omofobia che sarebbe accaduto ...

'Abusivi con la divisa' - sosta beffa all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli : Avevano la divisa, rispettavano i turni con rigore svizzero, lì all'interno del gabiotto aziendale. Veicolavano il traffico di entrata e uscita, rilasciavano ticket e gestivano la cassa giornaliera. E ...

Napoli : muore un paziente - i familiari sfasciano l'ospedale e aggrediscono i medici : Momenti concitati di forte tensione quelli verificatisi ieri, 30 luglio 2018, presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: un numeroso gruppo di persone, parenti di un paziente ricoverato e morto durante le operazioni mediche nella sala di terapia intensiva del reparto di rianimazione presso il nosocomio partenopeo, hanno cercato di portare via con la forza il corpo senza vita del paziente congiunto. A bloccarli sono stati i carabinieri, ...

Napoli - fiamme in un palazzo all'Arenella : brucia materasso lasciato in strada - donna ustionata in ospedale : Alba drammatica all'Arenella. intorno alle 7 di questa mattina un rogo si è sviluppato all'ingresso di un palazzo di via Bernardo Cavallino, al civico 120. Per cause ancora da...

Napoli - colpito da un proiettile alla gamba - 50enne lasciato all'ingresso dell'ospedale : Un 50enne napoletano è stato scaricato davanti all'ospedale, agonizzate per una ferita d'arma da fuoco. L'uomo è stato portato da qualcuno, poco prima delle 20 ma non si...

Napoli - BEVONO ACQUA DA BOTTIGLIA : COPPIA IN OSPEDALE/ Ultime notizie : "Dentro larve e parassiti" - unico caso? : NAPOLI, BEVONO ACQUA da BOTTIGLIA: COPPIA in OSPEDALE. “Dentro larve e parassiti”, racconta il marito, Pasquale Esposito, finito al Cardarelli con la moglie. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:25:00 GMT)

Napoli - reparto chiuso per il party in ospedale : l'Asl revoca l'incarico al primario : Il direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ha revocato da oggi l'incarico di direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell'ospedale del Mare conferito al dottor Francesco ...

Napoli - all'Ospedale del Mare tentata aggressione al Ministro Giulia Grillo : &qout;La situazione è gravissima -tuona il Ministro Grillo durante un'intervista- Chiudere un reparto per partecipare ad una festa è grave. Non accetterà scaricabarili &qout;. Tre inchieste per ...

Tenta aggredire ministro della Salute Grillo in ospedale Napoli : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un Tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell'ospedale del Mare. L'uomo si è scagliato improvvisamente verso il ministro ed è ...