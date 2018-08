Napoli | gang di banditi intercettata dalla Polstrada sull' A30 | a bordo tutto il kit per

Napoli - baby gang se la prende con anziano con disturbi psicologici e lo getta in un cassonetto. La video-denuncia : Un gruppo di ragazzi, al grido di “chi non salta è bianconero”, afferra un signore, con disturbi psicologici, e lo getta in un cassonetto. L’episodio di bullismo è accaduto a Fuorigrotta, a Napoli, e il video sta circolando sui social. A denunciare questo e altri fatti a opera di baby gang, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico Gianni Simioli, secondo cui “questi video non ...