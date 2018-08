Moto Gp Yamaha | Zarco | «Tornare vicino al podio sarebbe fantastico»

MotoGP - Yamaha al lavoro : primi esami di riparazione : Non c'è agosto che tenga per Yamaha: i giapponesi sono al lavoro già questo fine settimana a Misano e saranno in pista ad Aragòn dopo la gara di Silverstone. L'obiettivo è risolvere i problemi che ...

Yamaha MotoGP : la soluzione al problema elettronica è Michele Gadda : Che la Yamaha soffra di grossi problemi di elettronica in MotoGP era evidente da diverse gare. Dopo più di un anno senza vittorie, Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno chiesto un segnale forte dalla casa dei tre diapason, segnale che è arrivato in Austria con le scuse in conferenza stampa da parte del team project Kouji Tsuya, ma che a poco servivano per uscire da questo tunnel di insuccessi. Ora, però, i giapponesi sembrano aver trovato ...

Lo 'spinning' - uno dei mali delle MotoGP - e della Yamaha di Rossi e Vinales - : Sul piano letterario il termine "spinning", con tutta probabilità, non porterà fama e successo ai suoi inventori più di quanto non abbiamo già raggiunto con i loro risultati sportivi, ma la difficoltà ...

MotoGp – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

MotoGp – Pernat crudo - i tifosi Yamaha in allarme : “la crisi durerà ancora” : La sincerità di Carlo Pernat lascia senza parole i tifosi Yamaha: le parole del manager ligure sulla crisi del team di Iwata Weekend complicato in Austria per la Yamaha: dopo una serie di problemi per entrambi i piloti ufficiali e una qualifica disastrosa, al Red Bull Ring Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno ricevuto le scuse del project leader Tsuya, che ha ammesso pubblicamente che il team è in difficoltà, prendendosi la ...

MotoGp - Jarvis esce allo scoperto : Morbidelli e Quartararo saranno i piloti del Team SIC Petronas-Yamaha : Il Managing Director della Yamaha ha confermato come saranno Morbidelli e Quartararo i piloti del nuovo Team SIC Petronas-Yamaha Non c’è l’annuncio ufficiale, ma Morbidelli e Quartararo saranno i piloti del nuovo Team SIC Petronas-Yamaha, che esordirà nella classe regina la prossima stagione. LaPresse/EFE A confermarlo è Lin Jarvis, che ha spiegato i motivi di questa decisione: “non direi che abbiamo voce in capitolo per ...

MotoGp Yamaha - Lin Jarvis ufficializza Morbidelli e Quartararo : ' La scelta - ha spiegato il responsabile del team di Itawa - è ricaduta su Morbidelli, un corridore molto interessante, campione del mondo e che rappresenta VR46 Academy. Credo che sia in grado di ...

MotoGp – Valentino Rossi - la minaccia Ducati e la difesa della Yamaha : “cambiamenti al vertice? Ecco cosa penso” : La sincerità di Valentino Rossi sul futuro della Yamaha: le parole del Dottore dopo il Gp d’Austria sui test di Misano e possibili cambiamenti ad Iwata Una gara quasi positiva, quella di ieri al Red Bull Ring, per Valentino Rossi, dopo un weekend disastroso. Il Dottore è riuscito a chiudere il suo Gp d’Austria al sesto posto dopo essere partito dalla 14ª casella in grigia, grazie anche ad una modifica apportata sulla moto nel ...

MotoGp – Valentino Rossi sesto in Austria : la reazione del team Yamaha al suo rientro ai box [VIDEO] : Pacche, applausi, strette di mano e abbracci per Valentino Rossi al termine del Gp d’Austria dopo la sua gara in rimonta al Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la ...

MotoGp - Jarvis catastrofico sul ‘disastro’ Yamaha : “non possiamo dare ai piloti la Moto che meriterebbero” : Dopo il Gp d’Austria, a commentare i problemi della Yamaha anche il team manager della scuderia giapponese Lin Jarvis Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si fa ...

MotoGp – Scuse Yamaha - Jorge Lorenzo dice la sua : “situazione esagerata” : Tutta la sincerità di Jorge Lorenzo: il maiorchino commenta il momento difficile della Yamaha e le Scuse di ieri a Rossi e Vinales dal project leader Tsuya Giornata memorabile, ieri, al Red Bull Ring, in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno disputato una qualifica disastrosa, con Vinales e Rossi che oggi partiranno rispettivamente dall’11ª e dalla 14ª casella in griglia al Gp d’Austria. Un sabato così disastroso che, ...