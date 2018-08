Morti M Bianco | 22 8 funerali Courmayeur

Monte Bianco : rtirovati Morti in crepaccio i tre alpinisti italiani dispersi : Per ora recuperato solo il corpo di Luca Lombardini. Continuano le ricerche della fidanzata Elisa Alessandro e del fratello Luca -

Trovati Morti i tre alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco : Trovati morti i tre alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco Recuperato solo il corpo di Luca Lombardini, 31 anni: era in fondo a un crepaccio. Non ce l'hanno fatta nemmeno gli altri due compagni di cordata: la fidanzata 27enne Elisa Berton e suo fratello Alessandro, di 28 anni. Le ricerche erano scattate ...

Incidenti in Montagna : precipita cordata sul Monte Bianco - Morti 3 alpinisti : Tre alpinisti di una stessa cordata sono morti nel settore francese dei Dômes de Miage, a circa 3.600 metri d’altitudine nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. All’origine dell’incidente vi sarebbe lo svitamento dell’attrezzatura. L’identità delle vittime non è stata resa nota. Sul posto è intervenuto il Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix per il recupero dei corpi. Ieri un altro alpinista è ...