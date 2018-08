Morti in torrente | 8 vittime | 5 dispersi

CALABRIA - PIENA TORRENTE RAGANELLO : 8 Morti NEL PARCO DEL POLLINO/ Ultime notizie - salvati 2 bambini : CALABRIA, pioggia ingrossa TORRENTE RAGANELLO ed esonda: MORTI e dispersi. Ultime notizie: travolto gruppo di escursionisti, le vittime sarebbero otto, 23 invece le persone salvate(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Morti per la Piena del Torrente – Calabria : Nella giornata del 20 Agosto 2018, 8 persone hanno perso la vita durante un’escursione nelle gole del Raganello a Civita (Cosenza). Circa una ventina di persone si sono invece salvate grazie all’intervento dei soccorsi. Ma potrebbero esserci ancora dei dispersi. La zona dove si sono avventurati i turisti si trova nel parco del Pollino ed è caratterizzata da grotte e canyon. Maltempo Killer? Il tempo non uccide, ma sono le ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla tragedia - spero non cresca il numero di Morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : otto Morti e cinque dispersi nel Parco del Pollino : Il bilancio della tragedia di oggi alle Gole del Raganello, dove a causa della piena improvvisa del torrente alcune persone sono state travolte, è di 8 morti, 23 persone salvate e 5 dispersi. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Le vittime sono quattro donne e quattro uomini....

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 8 Morti e 5 feriti - 14 in salvo : Stavano facendo canyoning nel torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), quando un’ondata di piena li ha travolti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono di 8 vittime, quattro donne e altrettanti uomini. La protezione civile regionale, guidata da Carlo Tansi, parla inoltre di cinque persone ferite, e i vigili di 14 recuperate incolumi. Tratto in salvo anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e ...

Morti torrente - molti bimbi tra dispersi : 20.46 Si teme che diversi bambini siano tra i dispersi della tragedia del Pollino. Lo affermano i soccorritori che stanno lavorando nelle gole del torrente Raganello, in Calabria, che, ingrossato, ha travolto un gruppo di escursionisti con guida, uccidendone otto. Nel Parco Pollino si accede liberamente e non tutti si rivolgono alle guide che accompagnano i gruppi di escursionisti. Pertanto, il numero dei dispersi è completamente incerto. Tra ...

