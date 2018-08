: Morbillo: record di casi nel 2018 in Europa. Italia tra i Paesi peggiori [news aggiornata alle 12:24] - repubblica : Morbillo: record di casi nel 2018 in Europa. Italia tra i Paesi peggiori [news aggiornata alle 12:24] - SkyTG24 : Morbillo, Oms: in Europa record di casi. Sono oltre 41mila nel 2018 - Adnkronos : Oms: 'Record casi di morbillo in Europa' -

Nella zona europea, oltre 41.000 persone, tra adulti e bambini, sono stati colpiti dalnei primi 6 mesi del 2018: un numero che supera quelli registrati in un intero anno nell'ultimo decennio. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. La cifra massima, tra il 2010-17,è stata toccata lo scorso anno (23.927). L'Italia, secondo l'Oms, è uno dei 7 Paesi sui 53 osservati in cui si sono superati i mille. In tutti e 7 ci sono stati 34 morti. Al top per numero d'infezioni c'è l'Ucraina, con 23.(Di lunedì 20 agosto 2018)