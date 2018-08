Morbillo | Oms | nel 2018 oltre 41 mila casi in Europa | mille in Italia

Oms - 41mila casi di Morbillo in Europa nel 2018 : top da 10 anni. L'Italia è tra i sette paesi peggiori : Oltre 41mila adulti e bambini nella regione europea dell'Oms sono stati colpiti dal morbillo nei primi sei mesi del 2018 , più di tutti quelli registrati in un intero anno in questo decennio. Lo afferma l'Organizzazione, secondo cui L'Italia è uno dei 7 paesi sui 53 della regione in cui si sono superati i mille casi , mentre l'Ucraina è al top con 23mila.Fino a questo momento, sottolinea il bollettino della European Regional ...

Vaccini - l’Oms : “In aumento la copertura di Morbillo nel 2017” : Nel nostro paese è cresciuta la copertura vaccinale per il morbillo. In realtà, stando all’ultimo rapporto dell’Oms Europa e Unicef, non è mai stata così alta sia per la prima dose che per la seconda. In particolare, nel 2017 si è raggiunta una copertura del 92 per cento, il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente e il 7 per cento in più rispetto al 2015, tra gli anni più “neri” per questo tipo di ...