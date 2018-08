Morbillo | 41mila casi in Europa nel 2018 | l’Italia tra i Paesi in cui si è superata quota

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 agosto 2018) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che oltreadulti e bambini nella regione europea dell’Oms sono stati colpiti dalnei primi sei mesi del, più di tutti quelli registrati in un intero anno in questo decennio. Secondo l’Organizzazione, l’Italia è tra i 7sui 53 della regione in cui si sono superati i mille. Al top l’Ucraina con 23mila. Secondo il report dell’European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination pubblicato oggi, il numero massimo diin un anno tra il 2010 e il 2017 è stato 23927, raggiunto lo scorso anno, mentre nel 2016 si è registrato il record negativo con 5273. Settehanno superato i mille(Italia, Francia, Grecia, Russia, Serbia, Georgia e Ucraina), e in tutti e sette ci sono state vittime, in totale 34 dall’inizio del ...