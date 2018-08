Morbillo | 41 000 casi Europa nel 2018

Morbillo : 41mila casi in Europa nel 2018 - l’Italia tra i Paesi in cui si è superata quota 1000 : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che oltre 41mila adulti e bambini nella regione europea dell’Oms sono stati colpiti dal Morbillo nei primi sei mesi del 2018, più di tutti quelli registrati in un intero anno in questo decennio. Secondo l’Organizzazione, l’Italia è tra i 7 Paesi sui 53 della regione in cui si sono superati i mille casi. Al top l’Ucraina con 23mila casi. Secondo il report ...