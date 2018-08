Molestie | Sky pronta a togliere il ruolo di giudice di X Factor ad Asia Argento 

agi

(Di lunedì 20 agosto 2018) Sky Italia è pronta a "interrompere immediatamente la collaborazione conArgento", che avrebbe dovuto fare ilnella prossima edizione del programma televisivo 'X Factor. Ciò avverrà, afferma una nota postata sulla pagina Facebook del programma, "se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato", cioè se è vero che l'attrice italiana ha molestato nel 2013 l'attore Jimmy Bennett quando questi era diciassettenne. "Sky Italia e FremantleMedia Italia - si legge nel comunicato - hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times suArgento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno sceltoArgento comedi #XF12 per il suo impegno nella campagna #MeToo nè per le sue posizioni personali, bensì - come è sempre avvenuto per ...