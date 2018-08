Modric | ' Non ho mai chiamato l' Inter'

Inter - il Sassuolo non ha Modric - ma ha già imparato il verbo di De Zerbi : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le difficoltà che ha incontrato l'Inter in fase di costruzione della manovra. Lì in mezzo era atteso Modric, spiega la 'Rosea', ma d'altronde neanche il Sassuolo poteva contare sul ...

Modric tuona contro le bufale : “io ho chiamato l’Inter? Non è affatto vero” : Luka Modric ha negato qualsiasi voce relativa ad una chiamata all’Inter all’interno della querelle di mercato che ha agitato l’estate del Real Madrid Luka Modric ci ha tenuto a chiarire quanto accaduto con l’Inter nelle ultime settimane. Ieri è venuta fuori una bufala in merito al contatto tra le parti. E’ infatti saltata fuori una sorta d’ammissione del croato che avrebbe svelato d’essersi ...

Inter - Spalletti : 'Vogliamo vincerle tutte. Modric? Non è tra i convocati' : Al debutto contro il Sassuolo, Luciano Spalletti rivendica con orgoglio il ruolo che l'Inter potrebbe avere in questo campionato: 'Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo vincere più partite ...

Inter - sfuma il sogno Modric : il Real Madrid non lo libera : Il muro non si è sgretolato. Nessun cenno di apertura da parte del Real, anzi. E allora è davvero il caso di dire che il sogno Modric per l'Inter resterà tale. L'entourage del giocatore ha cercato ...

Inter - addio Modric : il centrocampista non lascia il Real Madrid : addio speranze per l’Inter, il centrocampista Modric non sarà un centrocampista nerazzurro, si conclude dunque così il calciomercato per Luciano Spalletti. Negli ultimi minuti è andato in scena l’ultimo faccia a faccia, il Real non ha aperto alla cessione di Modric all’Inter, ribadendo che non vi saranno più cessioni di big dopo quella di Cristiano Ronaldo. La campagna acquisti del club nerazzurro può comunque considerarsi ...

Calciomercato Inter- Vrsaljko e il ‘caso Modric’ : “è un mio amico e non è giusto ne parli io” : Il neo acquisto dell’Inter Sime Vrsaljko non si sbilancia sul ‘caso Modric’: le parole del croato in conferenza stampa “Deciderà quello che vuole, non è giusto ne parli io”. Il neo acquisto dell’Inter, Sime Vrsaljko, non si sbilancia sull’ormai sempre più difficile arrivo in nerazzurro di Luka Modric, suo compagno nella Nazionale croata. “Luka è un mio amico e ho rispetto per lui per cui non ...

Butragueño gela l'Inter : "Non c'è un caso Modric" : La panchina in finale di Supercoppa non è l'ennesimo segnale di un imminente addio di Luka Modric al Real Madrid. Ne è convinto Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real ...

Inter - è Perisic lo sponsor di Modric. Il Real non molla ma i nerazzurri ci credono : Il Real Madrid di Julen Lopetegui, questa sera alle ore 21 a Tallin, si giocherà il primo trofeo della stagione contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone . I due cugini, infatti, si ...

Inter-Modric - Spalletti rassegnato : “non ci credo più” : Inter-Modric, il matrimonio è sempre più difficile, la conferma arriva direttamente dal tecnico Luciano Spalletti subito dopo il rinnovo del contratto: “Se arriva Modric? Bisogna chiederlo al direttore (Ausilio, ndr), io non so nulla di ciò che riguarda il mercato. Se ci spero? No, sono già molto contento di quello che ho a disposizione”, ha detto a Sky. “Ho i calciatori che avrei voluto avere”, ha concluso. LEGGI TUTTE ...

Modric all'Inter - aperto l'ultimo spiraglio : se non arriva - il mercato nerazzurro è chiuso : Sinceramente le possibilita' di vedere Luka Modric con la maglia dell'Inter non sono tante, anche perché siamo proprio alle strette finali del Calciomercato e se anche dovesse arrivare l'atteso via libera dal Real Madrid, i margini temporali per trattare sono invero ristretti. Però si potrebbe commentare il tutto con un trapattoniano 'non dire gatto se non ce l'hai nel sacco' ed il Real non ha ancora 'insaccato' il suo prezioso centrocampista. ...

Inter-Modric - non è finita : giovedì l’ultimo tentativo : il croato chiederà ancora una volta la cessione : Sono caldissimi gli ultimi giorni di calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il futuro del centrocampista Modric, l’Inter non molla la presa. I nerazzurri hanno portato avanti una campagna acquisti molto importante ma adesso vogliono completare l’opera con un colpaccio: l’arrivo del calciatore del Real Madrid. La volontà del croato è chiara, Modric ha chiesto la cessione all’Inter ma i Blancos hanno ...

Calciomercato - Modric : non è finita - l'Inter attende ancora : stato convocato per la Supercoppa Europea che il Real Madrid disputerà mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid, Julen Lopetegui infatti lo ha inserito nell'elenco dei calciatori che prenderanno ...

Modric - l'Inter non molla e spera ancora. Ma il Real lo convoca per la Supercoppa : Il grande sogno non è ancora svanito. l'Inter non ha perso la speranza di portare a Milano Luka Modric, anche se resta totale la chiusura del Real Madrid a una possibile cessione. Il centrocampista ...

Modric-Inter - non è finita : quel colloquio con Higuain alimenta le speranze nerazzurre : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il numero 10 del Real non vuole rompere con l'ambiente con gesti eclatanti ma è frustrato e arrabbiato per come il Real sta gestendo la sua situazione ...