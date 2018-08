Modric-Inter | Mai contattati Smentita del croato dopo la denuncia del Real

Modric : 'Non ho mai chiamato l'Inter' : 'Questa è la più grande sciocchezza della storia'. Il giocatore del Real Madrid Luka Modric smentisce così la ricostruzione di alcuni quotidiani riguardante i suoi contatti con l'Inter. Una vicenda di ...

Inter - il Sassuolo non ha Modric - ma ha già imparato il verbo di De Zerbi : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le difficoltà che ha incontrato l'Inter in fase di costruzione della manovra. Lì in mezzo era atteso Modric, spiega la 'Rosea', ma d'altronde neanche il Sassuolo poteva contare sul ...

Inter - Modric insiste : l'anno prossimo può arrivare a parametro zero (RUMORS) : Uno dei tormentoni di mercato dell'ultimo mese della sessione estiva è stato sicuramente quello riguardante il possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il fuoriclasse croato ha fatto di tutto per liberarsi dal Real Madrid e accasarsi in nerazzurro ma Florentino Perez non ha voluto saperne di lasciare andare uno dei migliori giocatori in rosa e il miglior centrocampista al mondo. Il presidente non ha tenuto fede alla parola data al ...

Brozovic - uomo squadra e leader : è lui il Modric dell'Inter : Regista dai piedi buoni, ha fatto valere la sua qualità anche in nazionale, al fianco di Modric, a un passo dalla conquista del mondo. Un po' come il Mignolo col Prof. L'Inter voleva ricomporre il ...

Inter - Spalletti : 'Vogliamo vincerle tutte. Modric? Non è tra i convocati' : Al debutto contro il Sassuolo, Luciano Spalletti rivendica con orgoglio il ruolo che l'Inter potrebbe avere in questo campionato: 'Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo vincere più partite ...

Modric rinuncia : Inter da denuncia! Gli altri tifosi se la ridono - ma hanno Fifa : Se il Real Madrid campione d'Europa e del mondo denuncia l'Inter alla Fifa , significa che ha seriamente temuto di perdere il giocatore e che quindi i nerazzurri stanno tornando grandi. Come ...

Caso Modric - l’Inter al contrattacco : “si è proposto il calciatore” : Caso Modric – Il calciomercato si è concluso nella giornata di ieri, è stata sicuramente una finestra importate quella dell’Inter che si è rinforzata nettamente ed adesso si candida ad essere grande protagonista nella stagione di campionato e Champions League. E’ mancata la ciliegina sulla torta, l’arrivo del centrocampista Modric, i nerazzurri hanno accarezzato il colpo poi si sono dovuti arrendersi alla volontà ...