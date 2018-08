Moda | compri | ti fai un selfie | rendi il giorno dopo Il boom dello shopping per Instagram

gqitalia

: @ibradiagne31 Doveva fa come il Dandy co Patrizia. Je compri un bordello cosi smette de fa la zoccola. Nel suo caso… - RagnacciG : @ibradiagne31 Doveva fa come il Dandy co Patrizia. Je compri un bordello cosi smette de fa la zoccola. Nel suo caso… - marghedigia : RT @pettymagpie: Quando vai in un posto, se hai il senso della moda, vedi subito quel che va e che non va... Ogni posto ha il suo microtren… - nicolettagrima2 : RT @pettymagpie: Quando vai in un posto, se hai il senso della moda, vedi subito quel che va e che non va... Ogni posto ha il suo microtren… -

(Di lunedì 20 agosto 2018)un vestito nuovo, lo indossi giusto per unsue poi lo restituisci. Secondo una ricerca di Barclaycard, il 10% degli inglesi acquista abiti nuovi solo per farsi una foto sui social media. E poi li restituisce. Nel campione tra 35 e 44 anni, la percentuale sale al 17% degli intervistati. È l’ultimo capitolo di una antica tradizione, quella del comprarsi un vestito giusto per una serata, indossarlo nascondendo per bene le etichette e poi restituirlo il. Ma con ildelle vendite online e delle interazioni sui social questo fenomeno sta conoscendo la sua epoca d’oro. Anche perché nell’esposizione online 24/7 che molti di noi oggi hanno, e con l’inevitabile percezione di se stessi come personaggi pubblici, indossare per due volte lo stesso outfit risulta più che probabile, ma sicuramente non una buona strategia per dare visibilità al tuo profilo. ...