Moavero tratta con l' Europa sui 177 della Diciotti

L'appello di Moavero ai Paesi Ue per aprire i porti ed evitare di trattare nave per nave : "Il diritto internazionale impone di condurre i salvati in mare in 'porti sicuri', non necessariamente in quelli 'piu' vicini', a meno che non ci siano emergenze". Lo ricorda ai partner europei il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "Se gli Stati Ue aprissero volontariamente i porti di accoglienza - ricorda, intervistato da La Stampa - sarebbe una svolta per gestire meglio le ...