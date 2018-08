Mit | 10 giorni a enti locali per comunicare infrastrutture a rischio

Commercio - Governo verso la liMitazione delle aperture nei giorni festivi : Teleborsa, - Mentre il decreto dignità attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale torna alla ribalta la possibilità di limitare le aperture dei negozi nei giorni festivi e nelle domeniche . Davide ...

Lavoro nei giorni di festa : il governo lavora per reintrodurre un liMite : Il governo sta lavorando per reintrodurre un limite all'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa ha presentato in Parlamento una proposta di legge per superare la liberalizzazione introdotta dal decreto Monti e stabilire delle restrizioni per gli esercizi commerciali. Il testo, infatti, prevede la reintroduzione del tetto del 25% ai giorni festivi e alle domeniche nei quali ...

Spese per la Difesa - Trump contro gli alleati Nato a due giorni dal sumMit : Al suo ingresso in politica, Trump aveva subito preso di mira l'Alleanza atlantica. "Non funziona ed è obsoleta, gli alleati non pagano quanto dovuto. Ci devono un sacco di soldi". "È ingiusta, ...

Cade il Mito General Electric : fuori dal Dow Jones tra 6 giorni : ... presidente della commissione incaricata di selezionare le 30 società che compongono il Dow, mentre l'ingresso di Walgreens lo renderà una misura più affidabile "dell'economia e del mercato azionario"...