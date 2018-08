Militanti dei centri sociali bloccano un negozio Benetton a Palermo | Basta profitti

Pd - Martina all'inseguimento dei Militanti 'perduti' porta i dem nelle periferie : Ancora si ricorda il freddo e il berretto di lana di Pina Picierno, ora eurodeputata, che spiegava: 'L'abitudine della politica è di iniziare a lavorare alle 10.30-11, quindi il nostro sembra un bel ...

Iraq - le mogli dei Militanti dell’Isis chiedono il divorzio in massa : Iraq, le mogli dei militanti dell’Isis chiedono il divorzio in massa Nelle ex roccaforti irachene occupate dai terroristi, molte donne si ribellano ai loro mariti per aver la “possibilità di rifarsi una vita” Continua a leggere L'articolo Iraq, le mogli dei militanti dell’Isis chiedono il divorzio in massa proviene da NewsGo.

Lo sconcerto dei Militanti - impossibile capire a cosa si tesseri un leghista che paga la quota. ‘Scrivi - nessuno risponde’ : Provate a scrivere alla Lega Nord, o meglio alla “Lega per Salvini premier” chiedendo di aderire al movimento e di ricevere le coordinate di pagamento. Inviate una lettera all’indirizzo indicato all’articolo 4 dello statuto approvato sei mesi fa, che non corrisponde alla storica via Bellerio, ma a un anonimo condominio nel quartiere De Angeli, in via Privata delle Stelline 1 a Milano. La raccomandata con ricevuta di ritorno non sarà ...

Le frasi di Virzì sul M5s che hanno scatenato la rabbia dei Militanti sui social : Le parole più dure le riserva all'Alessandro Di Battista: 'Il peggior scrittore del mondo. A Hollywood danno non solo gli Oscar per i film più belli ma anche i Razzie Award per quelli più brutti. Ecco,...