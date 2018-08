Milano città dei single | la carica dei 400 mila

Milano città dei single : “più degli sposati”/ Ma ci sono anche famiglie con 6 o più persone : Confermata una tendenza in atto già da tempo: a Milano il numero dei single è doppio di quello delle famiglie, trionfano la cosiddetta libertà e indipendenza(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:31:00 GMT)

Milano città dei single : sono 400mila - il doppio delle coppie : Ma tante anche le famiglia numerose, circa 6mila, composte da 6 o più persone. Ecco i dati elaborati dall'Anagrafe del...

Milano rimane città dei single. E chi si sposa lo fa a 40 anni : I single a Milano, cioè i nuclei familiari composti da una sola persona, sono molti più del doppio delle coppie. E chi alla fine decide di sposarsi lo fa senza dubbio in ritardo rispetto a quello che succedeva una generazione fa. L'età media delle donne che in città vanno all'altare (o davanti al celebrante civile) è, tra le italiane, di ben 40 anni. Ecco i nuovi dati dell'Anagrafe del Comune sulle famiglie milanesi.Milano è una città di single ...

Milano città di single : Milano città di single ma anche con quasi 6mila famiglie numerose, composte da 6 o più persone. A confermarlo i dati elaborati dall'Anagrafe del Comune, che certifica il netto primato dei nuclei ...

Classifica delle città più vivibili al mondo/ Domina Vienna - la prima italiana è Milano al 46° posto : Vienna è la città più vivibile al mondo secondo il rapporto dell'Economist Intelligence Unit. Al secondo posto Melbourne, al terzo Osaka. Solo 46° Milano, la prima italiana.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Amazon - Milano città regina lettura : ROMA, 16 AGO - E' Milano, per il sesto anno consecutivo, la regina delle città che acquistano più libri ed eBook su Amazon.it. Mentre, per la prima volta, Trieste è la grande assente nella top 10: nel ...

Milano - in giro per la città con cocaina ed eroina in tasca : arrestato pusher 58enne : Un uomo di cinquantotto anni, cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli hanno agenti lo hanno ...

Milano. Ventisei progetti per cambiare la città - pubblicata la graduatoria dei vincitori : Milano raccoglie la sfida lanciata dal Comune con il ‘Bando alle periferie’, edizione 2018. Sono stati oltre 170 i progetti

Cittadini coinvolti nel progetto Volontari energia per Milano : Sono circa cinquecento i Volontari che hanno scelto di mettersi a disposizione della città per dare il loro contributo alla

Milano. M4 : un nuovo percorso ciclabile in centro città : Un nuovo percorso ciclabile è stato messo a punto dal Comune per percorrere sulle due ruote un tratto del centro

La storia di Rachele Vered - colpita dalle leggi razziali - nata a Milano nel 1939 e ancora senza cittadinanza : Da cinque anni Rachele sta portando avanti una contesa con il ministero dell'Economia, che le nega il riconoscimento riservato agli internati nei campi di concentramento e ai loro familiari. Come ...

Olimpiadi Invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...

Milano - sgomberato il centro sociale occupato dal collettivo Lambretta. Comune : “Cittadini esasperati” : È stato sgomberato l’immobile occupato dal collettivo antagonista Lambretta a Milano. Lo sgombero, coordinato dal questore del capoluogo lombardo, Marcello Cardona, è stato programmato per dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria di Milano del complesso immobiliare di via Val Bogna, occupato dal 10 febbraio 2017. Il servizio è stato disposto dal questore anche per tutelare l’ordine e ...

Milano : vicesindaco - sgombero Lambretta per richieste cittadini esasperati : Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Lo sgombero del centro sociale Lambretta a Milano è stata “un’azione congiunta e coordinata che dà risposta alle innumerevoli richieste da parte dei cittadini del quartiere esasperati per il rumore e la confusione provocata dalle feste e dai ritrovi notturni in strada”. Lo afferma il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, sull’operazione di questa mattina in via Val Bogna. ...