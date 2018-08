Milan | il piano di Leonardo per Rabiot

Piano anticaldo 2018 a Milano : oltre 16mila interventi : A Milano, nel periodo dal 4 giugno al 13 agosto sono state erogate oltre 16.000 prestazioni nell’ambito del Piano anticaldo 2018: tra le voci più importanti, sono state 5.615 le consegne di pasti a domicilio e 2.024 gli ingressi gratuiti in piscina. Le richieste giunte al call center istituito dall’assessorato Politiche sociali sono state 1.948. L'articolo Piano anticaldo 2018 a Milano: oltre 16mila interventi sembra essere il primo ...

Milan - Milinkovi-Savi resta un sogno ma Leonardo studia un piano : Per il serbo della Lazio servono oltre 100 milioni, ma i rossoneri non hanno rinunciato al grande colpo

Milano. Piano socialità : ad agosto aumentano del 65% le richieste : Sono già oltre ottomila le prestazioni ad oggi erogate nell’ambito del Piano per la socialità del Comune di Milano attivo

Choc a Milano - ragazzo precipita dal nono piano di un palazzo. Immediato l’intervento dei soccorritori : cosa scoprono sul luogo della tragedia : Una giornata da dimenticare per l’intera città di Milano e per tutta l’Italia. Dopo i fatti gravissimi degli incidenti stradali che hanno causato molti morti in diverse regioni, adesso arriva anche la notizia di un ragazzo di 29 anni che è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Borgogna, a Milano. La tragedia, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al ...

Milan - i conti tornano e l’Uefa non fa paura : ecco il piano di Leonardo per evitare il rosso in bilancio : La maxi operazione con la Juventus ha fatto tutti felici, con il Milan che ha un piano per evitare il rosso in bilancio La maxi operazione è conclusa, mancano le visite mediche da svolgere nella giornata di oggi prima delle firme e delle ufficialità. Milan e Juventus sono felici e contente, avendo raggiunto entrambe i propri obiettivi. AFP/LaPresse Un bomber da venti gol a stagione e un difensore di sicuro avvenire i rossoneri, un ...

Vincenzo Nibali oggi si opera a Milano. Corsa contro il tempo per la Vuelta. Ipotesi piano B : Dodici giorni dopo il ritiro dal Tour de France, Vincenzo Nibali finisce sotto i ferri. Il 33enne siciliano era caduto a causa della cinghia della macchina fotografica di uno spettatore, riportando la frattura composta della decima vertebra toracica. Normalmente un infortunio di questo tipo richiede circa sei settimane di stop prima di tornare ad allenarsi. Lo Squalo dello Stretto non ha tutto questo tempo: nella sua testa, da oltre un anno, ...

Milano : approvato piano lavori straordinari per Stadio Meazza : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Il Collegio tecnico per la concessione d’uso e la gestione dello Stadio G. Meazza e dei relativi servizi ha approvato il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e il piano dei lavori a scomputo di manutenzione straordinaria e innovazione dello stadi

Milano : approvato piano lavori straordinari per Stadio Meazza (2) : (AdnKronos) - “Ringrazio Milan e Inter – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport – per l’impegno profuso nella manutenzione e nel rinnovo dello Stadio Meazza. Il piano di lavori e di innovazioni da apportare alla struttura permetteranno di continuare a definire lo Stadio della nostra città l

Juventus - Higuain per Bonucci : c’è il piano sull’asse Torino-Milano : Higuain PER Bonucci- Leonardo Bonucci potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo solamente un anno. Il difensore bianconero, come riportato ieri sera dai colleghi di “SportItalia“, sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juventus. Una strategia di mercato sull’asse Milano-Torino, con protagonisti Bonucci e Higuain. Ora attenzione ai dettagli! Higuain IN ROSSONERO, STESSO STIPENDIO DI Bonucci Bonucci potrebbe ...

Thegiornalisti fanno sold out a Roma - Milano e Bari dove raddoppiano una data : PRIMAPRESS, - Roma - Un sold out che ha polverizzato i biglietti delle date nei due più importanti palazzetti italiani di Roma, Milano e Bari i Thegiornalisti si esibiranno ancora a Bari mercoledì 31 ...

Milan - Conte e Higuain per una rinascita totale : ecco il piano di Elliott : Conte E Higuain- Come anticipato nella giornata di ieri, il Milan sarebbe pronto alla completa rinascita targata Elliott. Conte e Higuain: questo il doppio colpo in entrata che il Milan potrebbe concretizzare per rilanciare le ambizioni del club e far sognare nuovamente i tifosi. Doppio colpo possibile? Higuain avrebbe già dato il suo ok al […] L'articolo Milan, Conte e Higuain per una rinascita totale: ecco il piano di Elliott proviene da ...

Milan : blitz per Morata - il 'piano B' è Gonzalo Higuain (RUMORS) : Un duplice obiettivo nella missione inglese dei dirigenti del Milan. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sarebbero volati a Londra [VIDEO], non solo per incontrare i vertici di Elliott Management Corporation che sono, ufficialmente, i nuovi proprietari del club, ma anche per tentare il colpo grosso per l'attacco. Alvaro Morata rientra da oltre un anno nella lista dei desideri del diavolo ed oggi sarebbe il nome prescelto per rinforzare il ...

Milano. Piano anticaldo 2018 al Trivulzio : E’ partita l’iniziativa sostenuta dal Municipio 7 di Milano per i suoi residenti “Piano anticaldo al Trivulzio”. L’iniziativa nasce dalla necessità di