Milan | Caldara | Bakayoko | Higuain Ecco l' asse centrale di Gattuso

Milan - Higuain e Caldara per tornare a giocare nella Grande Europa : Il Milan nella passata stagione è arrivato a 31 punti , 31 punti!, dalla Juventus campione d'Italia, alla quale ha sfilato Higuain e Caldara, dando indietro Bonucci. In più, ha infoltito la propria ...

Milan - Maldini : 'Higuain centravanti vero - Caldara bene. Sull'inchino di Sergio Ramos...' : Sull'inchino DI Sergio RAMOS - 'Sergio Ramos ha sempre dichiarato che sono il suo idolo, sicuramente è attualmente il difensore centrale più forte del mondo'. SU GATTUSO - 'Gattuso allenatore non è ...

Caldara : 'Milan? Qua i migliori difensori della storia' : Mattia Caldara , difensore del Milan , parla a Sky Sport della scelta di vestire il rossonero: 'La storia del Milan parla da sola, qua ci sono stati i migliori difensori della storia. Quando il Milan mi ha chiamato non potevo dire di no, sono davvero ...

Milan - la presentazione di Caldara : 'Qui come i più grandi - non vedo l'ora di iniziare' : Orgoglio, gioia ed emozione. Soltanto sensazioni positive per Mattia Caldara, diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Arrivato in rossonero dopo la maxi operazione con la Juventus che ...

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Milan - Caldara si presenta : “l’eredità è pesante - ma questo club ha una grande storia” : Il difensore rossonero si è presentato oggi in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni su questa nuova avventura “Sono venuto qui perché quella del Milan è la storia di un grande club che ha vinto tutto. Qui sono passati molti dei difensori più forti degli ultimi anni e la scelta da questo punto di vista è stata facile. L’eredità è molto pesante, ma farò del mio meglio“. Lo dice il neo difensore rossonero ...

Milan - Caldara : "Ogni bambino sogna San Siro. Imparerò tanto da Gattuso" : Leonardo, presente a Casa Milan insieme al presidente Scaroni, scherza: "Ho scelto Mattia perché si sta laureando in economia alla Luiss e perché legge Dostoevskij". Poi si fa serio: 'La valutazione ...