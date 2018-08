Migranti | Toninelli | la nave Diciotti attraccherà a Catania | Ma il Viminale dice no

Nave Diciotti - Salvini stoppa Toninelli "Migranti non sbarcheranno a Catania"/ Viminale "Prima risposte da UE" : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti: "andrà a Catania". Ultime notizie, portavoce Malta attacca Matteo Salvini: nuovo scontro sui rifugiati(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Migranti - Toninelli : la nave Diciotti attraccherà al porto di Catania - Il Viminale : 'Nessuna autorizzazione da Salvini' : La nave Diciotti della guardia costiera, da cinque giorni in mare davanti alla costa dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 Migranti, attraccherà al porto di Catania. Lo ha annunciato il ministro dei ...

Migranti : Toninelli - Malta inqualificabile : ANSA, - ROMA, 19 AGO - "#Diciotti dimostra che l'Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e meritevole di ...

Braccio di ferro sulla Diciotti. Malta : 'i Migranti sbarchino a Lampedusa'.Toninelli : 'inqualificabile' : Il ministro per le infrastrutture chiede all'Europa di intervenire. Si faccia avanti, ha scritto sui social e apra i porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere'. La replica del ...

Migranti sulla Diciotti - Toninelli : "L'Ue apra i porti ai 177 a bordo" : Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti punta il dito contro Malta. "Comportamento inqualificabile"

Diciotti - nave Guardia costiera da 4 giorni in mare con 177 Migranti. Toninelli : “Malta inqualificabile. Ue intervenga” : Non si sblocca la situazione per la nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Da quattro giorni l’imbarcazione con a bordo 177 migranti attende l’indicazione di un porto sicuro dove poter attraccare. L’Italia, tramite il ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiede che sia Malta ad accogliere gli stranieri. Fonti del dicastero degli Esteri nelle scorse ore hanno fatto sapere che il governo sta chiedendo ...

Perché Salvini e Toninelli non fanno sbarcare in Italia i 177 Migranti soccorsi dalla Diciotti : C'è un nuovo caso politico e diplomatico legato a una nave che ha soccorso 190 migranti e che ora è al largo di Lampedusa, in attesa che qualcuno indichi un porto sicuro di sbarco. Un film già visto, sembrerebbe. Solo che stavolta si tratta della nave Diciotti, della nostra Guardia Costiera. E, anche stavolta, c'entra Malta.Continua a leggere

Migranti : Salvini blocca ancora l'Aquarius. Toninelli : sbarchino a Londra : Il ministro dell'Interno prosegue la sua politica dei porti chiusi e nega, ancora una volta, lo sbarco dei profughi. Gli fa eco il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che spiega: "L'Ong Aquarius ...

La Aquarius con 141 Migranti non trova un porto. Salvini-Toninelli : Mai in Italia : la nave è in cerca di un porto sicuro. Le Ong 'Sos mediterranee' e 'Medici senza frontiere' lanciano un appello all'Europa chiedendo un approdo per la nave. Il vicepremier e il ministro ribadiscono la ...