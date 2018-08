Migranti | nave Diciotti verso Pozzallo | la procura apre un' inchiesta

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : Ue “contatti con Stati Membri”/ Msf a Conte - “prima le persone” : nave Diciotti , trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti . Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Migranti : Procura Agrigento avvia indagine su nave Diciotti : La Procura della Repubblica di Agrigento "nel rigoroso ambito della propria giurisdizione e competenza, ha avvia to una indagine volta a conoscere il tentativo di ingresso di 190 immigrati extracomunitari avvenuto il 16 agosto al largo dell'isola di Lampedusa, tratti in salvo dalla moto nave ' Diciotti ' e ad oggi ancora ospitati sulla medesima moto nave della Guardia Costiera". Lo rende noto un ...

