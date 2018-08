Migliaia di ponti ' scaduti' Ecco la mappa dei controlli L' anteprima sul Messaggero Digital

Ponti a rischio in Italia - la mappa. "Sono Migliaia da sostituire" : Mai collaudati, pericolanti o terremotati: ecco i viadotti che fanno paura. Allarme degli ingegneri: decisioni subito

Come a Genova : per il degrado del calcestruzzo decine di Migliaia di ponti a rischio : Come il ponte Morandi a Genova, ce ne sono tanti altri seriamente compromessi perché hanno suuperato la durata di vita per la quale erano stati progettati. Lo dice senza mezzi termini uno che di questa tematica se ne intende: Settimo Martinello, direttore generale di 4 Emme, società di Bolzano con sedi in 16 città nella penisola che si occupa di ispezionare e verificare la salute di cinquantamila ponti che fanno capo a piccole amministrazioni ...

Così si corrode il calcestruzzo di Migliaia di ponti italiani costruiti come il Morandi : 'Sono anni che dico che decine di migliaia di ponti italiani sono a rischio crollo e ogni anno puntualmente ne crollano una ventina....'. Una ventina all'anno? 'Sì, una ventina solo che non fanno ...

"In Italia Migliaia di ponti hanno superato la durata di vita per cui sono stati progettati" : "Per l’ammodernamento serve piano da decine di miliardi di euro" dice il direttore dell'Istituto di tecnologia delle...

"In Italia Migliaia di ponti troppo vecchi" : ''Così come avvenuto negli anni '50 e '60, d'altra parte, le ripercussioni positive sull'economia nazionale, ma anche quelle sull'indebitamento, sarebbero significative''. Il crollo del ponte Morandi ...

Ponte Morandi - il Cnr : “Decine di Migliaia di ponti hanno superato la durata di vita per la quale sono stati costruiti” : “La sequenza di crolli di infrastrutture stradali italiane sta assumendo, da alcuni anni, un carattere di preoccupante regolarità“. Lo sottolinea in una nota l’Istituto di tecnologia delle costruzioni (Itc) del Cnr. “L’elemento in comune è l’età (media) delle opere: gran parte delle infrastrutture viarie italiane (i ponti stradali) ha superato i 50 anni di età, che corrispondono alla vita utile associabile alle opere in ...

'In Italia Migliaia di ponti troppo vecchi' : 'Così come avvenuto negli anni '50 e '60, d'altra parte, le ripercussioni positive sull'economia nazionale, ma anche quelle sull'indebitamento, sarebbero significative'. Il crollo del ponte Morandi è ...

Crollo Genova - il Cnr : in Italia Migliaia di ponti troppo vecchi : L'Istituto di tecnologia delle costruzioni, Itc, del Cnr lancia l'allarme sulla sicurezza dei ponti Italianidopo il Crollo di Genova che ha provocato almeno 35 morti. 'La sequenza di crolli di ...

Crollo ponte Genova - CNR : Migliaia i ponti troppo vecchi in Italia : Il Crollo del ponte Morandi a Genova è solo l’ultimo di una serie di eventi che negli ultimi quattro anni si sta ripetendo con una ”preoccupante regolarità”. Prima il viadotto di Petrulla, il cavalcavia ad Annone, il sovrappasso dell’autostrada adriatica e la tangenziale di Fossato: dal 2014 ad oggi sono cinque le opere che hanno ceduto, in diverse parti del paese. A fare l’elenco è il direttore dell’Istituto ...

Cnr : in Italia Migliaia i ponti troppo vecchi : "La sequenza di crolli di infrastrutture stradali Italiane sta assumendo, da alcuni anni, un carattere di preoccupante regolarità. L'elemento in comune è l'età, media, delle opere: gran parte delle ...

Cnr : "In Italia Migliaia di ponti troppo vecchi - oltre la vita la durata di vita per cui erano stati progettati" : "La sequenza di crolli di infrastrutture stradali Italiane sta assumendo, da alcuni anni, un carattere di preoccupante regolarità. L'elemento in comune è l'età (media) delle opere: gran parte delle infrastrutture viarie Italiane (i ponti stradali) ha superato i 50 anni di età, che corrispondono alla vita utile associabile alle opere in calcestruzzo armato realizzate con le tecnologie disponibili nel secondo dopoguerra ...