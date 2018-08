Meghan Markle | la sua ricchezza prima e dopo il royal wedding

Meghan Markle stressata - fugge in Canada senza Harry : Una fuga in Canada, senza Harry, per ricaricare le batterie e ritrovare la serenità: in queste ore Meghan Markle ha lasciato l’Inghilterra in direzione di Toronto. L’attrice americana, dopo mesi difficili e particolarmente stressanti, ha deciso di concedersi un po’ di relax, tornando negli Stati Uniti. La meta del suo viaggio è il Canada, paese in cui ha vissuto per molto tempo quando recitava nella serie Suits e in cui si ...

“Adesso mi ringrazia così”. Meghan Markle ancora nei guai. La regina costretta a intervenire : Sono passati ormai tre mesi dal matrimonio più seguito dell’anno, quello di Harry e Meghan Markle. Nelle ultime settimane, però, più che la vita ‘reale’ dei principi, a conquistare le prime pagine delle cronache rosa è stata la star di Suits, serie TV che ha reso celebre la duchessa di Sussex. Colpa della famiglia di origine con gli attacchi, durissimi, da parte del padre e della sorellastra della Markle. Quest’ultima, ...

Meghan Markle senza Harry/ Tutta sola tra Canada e America per incontrare gli amici e la madre : Meghan Markle, Tutta sola, è partita con un volo Air Canada per trascorrere qualche giorno a Toronto insieme agli amici. Dopo andrà a Los Angeles, qui incontrerà in padre?(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:49:00 GMT)

Meghan Markle - a Toronto senza Harry : Dal giorno del royal wedding, celebrato lo scorso 19 maggio a Windsor, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra non erano mai stati troppo lontani l’una dall’altro, fatta eccezione per la due giorni di lei da sola con la regina Elisabetta e la visita di lui in Botswana, che aveva alimentato i gossip su una presunta gravidanza della duchessa, forse rimasta prudentemente a casa. Ipotesi che crolla davanti al primo viaggio privato di ...

Meghan Markle - niente guerra mediatica col padre : Ancora tesi i rapporti tra Meghan Markle e suo padre Thomas. Il Sun riporta la testimonianza di una fonte anonima secondo cui i rapporti si sarebbero inaspriti ulteriormente dacché l'uomo ha ...

«Viticci» - il dettaglio anni Novanta che piace alle star (e a Meghan Markle) : Si chiamano tendrils, «Viticci», i fusti sottili di piante come vite, edera e glicine, che per aggrapparsi a pareti e altre piante puntano tutto sulla flessibilità. Un po’ come i loro corrispettivi e omonimi ciuffi di capelli sbarazzini che sui red carpet incorniciano i volti delle star, lasciati liberi da chignon che altrimenti apparirebbero troppo statici e rigorosi. Un trend che va di pari passo con il messy style, baluardo di ...

Meghan Markle e Lady Diana : ecco la passione comune : Gen Z Yellow: il nuovo colore che ha conquistato il mondo della moda - LEGGI Foto: PrPhotos Meghan Markle, il padre lancia la linea di moda - LEGGI Ora abbiamo un elemento di vicinanza in più tra le ...

Meghan Markle sotto assedio : dopo il padre e la sorellastra - un altro parente l’attacca : Non c’è pace per Meghan Markle che ora, dopo gli attacchi del padre e della sorellastra, è stata presa di mira da un altro parente. La duchessa di Sussex continua ad essere messa in imbarazzo dalla sua famiglia, che l’accusa di essere arrivista ed egoista. Le settimane precedenti al matrimonio con Harry e quelle successive son state segnate da diversi scandali. Non solo il libro shock scritto dalla sorellastra Samantha contro di lei, ...

Meghan Markle ha lo stesso hobby di Lady Diana : ecco qual’è : Da quando è diventata a tutti gli effetti un membro della famiglia reale britannica, Meghan Markle è stata spesso oggetti di confronti e paragoni, soprattutto con la cognata Kate Middleton. Ma la neo duchessa del Sussex ha in realtà molto in comune anche con la principessa Diana, la defunta madre di suo marito Harry. Meghan, con il suo passato da “commoner”, da cittadina comune (neanche di origini borghesi come la cognata Kate), la ...

Meghan Markle - il padre lancia la linea di moda : Scarlett Johansson è l'attrice più pagata: 40 milioni in un anno - LEGGI Foto: PrPhotos Gen Z Yellow: il nuovo colore che ha conquistato il mondo della moda Ora Thomas Markle pare che ne stia ...

Meghan Markle ha lo stesso hobby di Lady Diana : Se il paragone più facile è con la cognata Kate Middleton, gli appassionati di vicende reali amano avvicinare Meghan Markle all’amata mamma di Harry, Lady Diana, scomparsa in un tragico incidente nel 1997. Entrambe belle, decise e influenti, secondo il principe sarebbero andate molto d’accordo. E una piccola curiosità che le unisce arriva dal blog di lifestyle dell’ex attrice americana, ormai chiuso a inizio 2017 quando il ...

Meghan Markle ha un legame speciale (che nessuno conosce) con l’ex di Harry : Cosa hanno in comune Meghan Markle e Chelsy Davy, ex di Harry? All’apparenza assolutamente nulla, in realtà però le due donne hanno un legame molto speciale, che nessuno conosce. Pochi lo sanno infatti, ma oggi Chelsy è fidanzata con un amico di vecchia data dell’attrice americana. Si tratta di James Marshall, che è stato sposato con una delle migliori amiche di Meghan: Elettra Wiedemann. Le due donne sono state paparazzate spesso ...

“Guardate la testa!”. Meghan Markle - soffiata ‘choc’. Il segreto bomba della Duchessa : È dal giorno del royal wedding che le voci della presunta gravidanza di Meghan Markle si rincorrono. Ogni volta che Meghan fa un’uscita pubblica, i fan controllano attentamente se, sul suo corpo, ci siano segni di una possibile dolce attesa. E se Meghan, di recente, è stata sorpresa a bere champagne, arriva la rivelazione che stavamo aspettando. per sapere se Meghan è incinta c’è un “metodo infallibile”. Che ha a che ...

Meghan Markle distrutta : nuovo affronto del padre e della sorellastra : Il padre e la sorellastra di Meghan Markle non hanno alcuna intenzione di lasciare in pace la neo-duchessa di Sussex e continuano a provocare la Royal Family. L’ultimo affronto arriva proprio da Thomas Markle, l’amatissimo papà di Meghan che ormai da mesi non parla con sua figlia. Dopo lo scandalo delle foto vendute ai giornali, il ricovero in ospedale per un sospetto infarto e una serie di lunghe interviste che hanno messo in ...