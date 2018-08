Meeting di Rimini | il messaggio di Papa Francesco | “Costruire ponti e non muri | ora

Meeting di Rimini - tutti gli eventi e gli ospiti di lunedì 20 agosto : Al via la seconda giornata di eventi e convegni organizzata nell'ambito del Meeting di Rimini. Numerosi gli ospiti politici previsti, tra cu gli ex ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio e Maurizio Lupi; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti; la presidente dei Deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini e il professor Carlo Cottarelli.Continua a leggere

Papa Francesco : al Meeting di Rimini - "il cristiano non può rinunciare a sognare che il mondo cambi in meglio" : È ragionevole sognarlo, perché alla radice di questa certezza c'è la convinzione profonda che Cristo è l'inizio del mondo nuovo". "Non si tratta di ritirarsi dal mondo per non rischiare di sbagliare ...

Meeting Rimini : Guterres - Onu - - "gradito antidoto a xenofobia e razzismo" : "I conflitti divampano in molte parti del mondo. xenofobia e razzismo sono fenomeni in aumento in alcuni paesi e regioni. Il Meeting di Rimini, che riunisce persone provenienti da contesti etnici, religiosi e culturali diversi è un gradito ...

Rimini - via al Meeting Cl. Tutti contro il governo M5S-Lega : “Troppo giovane - arrogante e violento” : “Troppo giovane, arrogante e violento”: così i visitatori della 39esima edizione del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini descrivono il nuovo governo, bocciandolo con motivazioni differenti. C’è chi critica l’assenza di esponenti del Movimento 5 Stelle (che nel 2015, con l’attuale sottosegretario Mattia Fantinati, contestò sul palco il movimento fondato da don Giussani), chi (abituato a votare per il ...

Parterre a ranghi ridotti - a Rimini va in scena il Meeting di Cl in tono minore : Il titolo del Meeting è anche quest’anno metafisico come piace a loro: «Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice». Trentanove anni dopo Comunione e Liberazione torna alla Fiera di Rimini ma non è più la stessa cosa. Quello che doveva essere l’appuntamento di ripresa della politica quest’anno va in onda in tono minore....

Chi c'è e di cosa di parlerà al Meeting di Rimini. Il messaggio di Papa Francesco : IL NODO DELLA PARTECIPAZIONE POLITICA AL Meeting 2018 Meeting che stavolta viene indicato dalle cronache nazionali principalmente per la scarsa presenza di politici di governo, a differenza di quanto ...

Parterre a ranghi ridotti - a Rimini va in scena il Meeting di Cl in tono minore : Poi quello di Papa Francesco: 'Il cristiano non può rinunciare al sogno che il mondo migliori'. Altri fantasmi agitano però la Chiesa. Ad aprire il Meeting c'è una lunga lectio magistralis di ...

Meeting Rimini - messaggio del Papa : cristiano non rinunci sogno mondo migliore : ... perché una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di muovere la storia, come recita il titolo del Meeting'. Ma il pontefice allo stesso tempo invita ad alzare lo ...

Papa scrive al Meeting di Rimini : "Si torna ad erigere muri, invece di costruire ponti. Si tende ad essere chiusi, invece che aperti all'altro diverso da noi. Cresce l'indifferenza, piuttosto che il desiderio di prendere iniziativa ...

Papa Francesco al Meeting di Rimini 2018/ "Ragionevole sognare mondo migliore perché Cristo è l'inizio" : Le parole di Papa Francesco per l'inizio del Meeting di Rimini 2018, XXXIX edizione: 'ragionevole sognare un mondo migliore perchè Cristo è l'inizio'.

Meeting di Rimini - tutti gli eventi e convegni previsti per domenica 19 agosto : Si apre oggi la trentanovesima edizione del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione. Ecco tutti gli eventi e convegni previsti per la giornata di domenica 19 agosto alla Fiera di Rimini. Questa sera, in anteprima, avrà inoltre luogo la rappresentazione teatrale "Attraverso il mare del desiderio".Continua a leggere

Meeting Rimini - Papa : no a nuovi muri : E' ragionevole sognarlo,perché alla radice di questa certezza c'è la convinzione profonda che Cristo è l'inizio del mondo nuovo", afferma Francesco.

Meeting Rimini - Papa : no a nuovi muri : 12.42 "Si torna ad erigere muri,invece di costruire ponti.Si tende ad essere chiusi invece che aperti (...).Cresce l'indifferenza, piuttosto che il desiderio di prendere iniziativa per un cambiamento. Prevale un senso di paura sulla fiducia nel futuro". Così il Papa nel messaggio al Meeting di Rimini sul '68. "Il cristiano non può rinunciare a sognare che il mondo cambi in meglio. E' ragionevole sognarlo,perché alla radice di questa certezza ...

Meeting di Rimini : questa sera - in anteprima - andrà in scena lo spettacolo “Attraverso il mare del desiderio” : Nella serata di oggi, alle 21.45 in Piazzetta sull'acqua - Ponte di Tiberio, avrà luogo in anteprima lo spettacolo "Attraverso il mare del desiderio", una piéce liberamente tratta da “La scarpetta di raso” di Paul Claudel. Ingresso a pagamento, i biglietti sono acquistabili in Fiera e sul luogo dell'evento dalle ore 17.Continua a leggere