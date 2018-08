Materiali riciclabili e non riciclabili

ideegreen

: Una piccola area benessere in casa? Sì può con Hammam di Makro: un innovativo sistema hammam – doccia per ambienti… - Raimondo_1980 : Una piccola area benessere in casa? Sì può con Hammam di Makro: un innovativo sistema hammam – doccia per ambienti… - loredhana4 : RT @InformxResister: Il primo supermercato senza plastica, cibi confezionati solo in materiali riciclabili di A.P. Il progetto, ... https… - mgmariella : RT @InformxResister: Il primo supermercato senza plastica, cibi confezionati solo in materiali riciclabili di A.P. Il progetto, ... https… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Non è scontato distinguere ida quelli che invece sono pura pattumiera inquinante, senza speranza di recupero. Ci sono dei casi in cui è semplice pronunciarsi ma quando si entra nel merito di alcuni packaging o di certi oggetti che possiamo trovare in giro, non è lampante la differenza. Oltretutto anche icambiano, alcuni diventano tali, altri che si pensavano tali, si scoprono essere nocivi. E poi possono essere introdotti dei nuovi composti, delle plastiche d’avanguardia, ad esempio, vista la ricerca molto attiva nel campo. (altro…)e nonIdee Green.