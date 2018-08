ilfattoquotidiano

: Marzabotto, archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo dopo il saluto romano… - Cascavel47 : Marzabotto, archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo dopo il saluto romano… - TutteLeNotizie : Marzabotto, archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo dopo… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Era il novembre del 2017 quando ilEugenio Maria Luppi scese in campo indossando una maglietta della Repubblica Sociale e la esibì sotto la gradinata diinsieme al saluto romanoaver segnato un gol. Quasi un annola Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione, poi disposta dal Gip, perché “non c’è reato”. Luppi era indagato perdi, ma “nonostante la diffusione delle immagini in rete e conseguente pubblicità al gesto, nessun pericolo all’ordinamento democratico può essersi riscontrato”, si legge nella richiesta di archiviazione del pm Michela Guidi accolta dal giudice Franco Raffa. Secondo la Procura, che cita precedenti giurisprudenziali, quello di Luppi è stato “un gesto isolato, di un giovane che non pare nemmeno avere avuto piena contezza del grave significato della simbologia esposta e ...