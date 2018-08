MARILYN MANSON | MALORE SUL PALCO Video | era già successo nel 2017

MARILYN MANSON - malore improvviso sul palco : concerto interrotto : Come sta Marilyn Manson : il cantante è stato costretto ad annullare il suo concerto in Texas Attimi di paura per Marilyn Manson e tutti i fan accorsi ad ascoltare il cantante al concerto in Texas dello scorso sabato. Durante la serata, dopo aver cantato solo cinque canzoni, l’artista è stato colto da un improvviso malore . […] L'articolo Marilyn Manson , malore improvviso sul palco : concerto interrotto proviene da Gossip e Tv.

Malore per MARILYN Manson : In Texas concerto interrotto alla quinta canzone. I quotidiani locali parlano di una intossicazione alimentare

MARILYN MANSON ha un malore sul palco : interrotto il concerto in Texas : È durato solo cinque canzoni il concerto di Marylin Manson sabato scorso: un malore lo ha costretto ad abbandonare il palco del Cynthia Woods Mitchell Pavilion di Woodlands, in Texas. Aveva quasi terminato il quinto brano della scaletta, una delle sue cover più amate e più riuscite, quella di Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics, quando Marilyn Manson ha avuto un primo crollo. Poi, dopo Antichrist Superstar, si è verificata ...