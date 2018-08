Manuela | scomparsa da quasi un mese e ritrovata morta | uccisa dall' ex amante

Manuela Bailo è morta : uccisa dall''ex amante Fabrizio Pasini il giorno della scomparsa. Il cadavere ritrovato in una cascina : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L'uomo, sindacalista Uil, ha confessato il delitto e ha indicato il luogo in cui ha sepolto il cadavere della donna sparita nel nulla tra il 29 e il 31 luglio. Il corpo di Manuela Bailo si trova nel giardino di una cascina nelle campagne di Azzanello, in provincia di Cremona. L'auto della giovane donna è ...

Scomparsa Manuela Bailo - appello della sorella : "Aiutateci!"/ Amante allo scoperto : un particolare non torna : Scomparsa Manuela Bailo: la sorella lancia un appello in Tv al Tg5 affinchè chiunque possa aiutarla parli. L'ex Amante esce allo scoperto, ma un particolare non torna.

Manuela Bailo - il giallo della ragazza scomparsa. L'amante : l'ho vista il giorno prima ma non c'entro : 'Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei'. Lo ha detto al Giornale di Brescia L'amante di Manuela Bailo, la ...

Manuela BAILO SCOMPARSA : LA POSIZIONE DELL'EX MATTEO SANDRI/ Ultime notizie : lavoro su immagini telecamere : MANUELA BAILO è SCOMPARSA: era a Brescia. Ultime notizie, svolta nelle indagini con il ritrovamento dello smartphone: la 35enne non è mai stata a Garda

Manuela BAILO SCOMPARSA : INTERROGATO EX FIDANZATO MATTEO SANDRI/ Ultime notizie : perquisita l'abitazione : MANUELA BAILO è SCOMPARSA: era a Brescia. Ultime notizie, svolta nelle indagini con il ritrovamento dello smartphone: la 35enne non è mai stata a Garda

Manuela Bailo - scomparsa a Brescia da due settimane. Le indagini sugli ultimi messaggi : “Forse non li ha scritti lei” : È avvolta nel mistero la scomparsa di Manuela Bailo, la trentacinquenne Bresciana di cui non si hanno notizie dal 28 luglio. Le indagini non escludono nessuna ipotesi, ma seguono in via prioritaria il filo degli affetti e delle relazioni sentimentali: nel mirino delle ricerche vi sono gli ultimi sei messaggi inviati dal cellulare della giovane con Whatsapp che secondo i familiari e amici non sarebbero scritti da lei, ma da qualcun altro per ...

Donna scomparsa nel Bresciano : partiti da Brescia e non dal lago di Garda gli sms di Manuela : La ragazza è svanita nel nulla da sabato 28 luglio. Sentito in procura, come persona informata sui fatti, l'ex fidanzato e convivente