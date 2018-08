Manuela Bailo uccisa | l' ex amante confessa | corpo trovato nel giardino di una cascina ad

Manuela Bailo uccisa - l'ex amante Fabrizio Pasini confessa : 'Ecco dove l'ho sepolta' : di Emilio Orlando Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio . L'uomo ha confessato e ha indicato il luogo in cui ha ...

L'amante ha confessato di aver ucciso di Manuela Bailo : L'amante di Manuela Bailo ha confessato il delitto della 35enne bresciana scomparsa dal 29 luglio scorso. Si tratta di Fabrizio Pasini, 48enne bresciano, sindacalista della Uil e collega della giovane. L'uomo, tornato nella serata di ieri dalla Sardegna, ha portato gli inquirenti sul luogo dove ha sepolto Manuela e ha fatto anche ritrovare l'auto, lasciata dove i due si erano incontrati la sera del 28 luglio a Brescia.

Scomparsa Manuela Bailo - appello della sorella : "Aiutateci!"/ Amante allo scoperto : un particolare non torna : Scomparsa Manuela Bailo: la sorella lancia un appello in Tv al Tg5 affinchè chiunque possa aiutarla parli. L'ex Amante esce allo scoperto, ma un particolare non torna.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Manuela Bailo scomparsa - parla l'amante : 'Tra noi era già finita da un anno' : Era l'unico attore rimasto finora dietro le quinte. E' uscito allo scoperto l'uomo sposato con il quale Manuela Bailo aveva iniziato due anni fa una relazione che aveva posto fine al suo fidanzamento ...

Manuela Bailo - il giallo della ragazza scomparsa. L'amante : l'ho vista il giorno prima ma non c'entro : 'Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei'. Lo ha detto al Giornale di Brescia L'amante di Manuela Bailo, la ...