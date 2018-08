Mamme a partita Iva | conciliare vita e famiglia è una battaglia quotidiana

ilfattoquotidiano

: RT @UAAR_it: Supera le 250mila firme la petizione 'sì ai vaccini per andare a scuola', partita da mamme di bambini immunodepressi per dire…

(Di lunedì 20 agosto 2018) Mi è bastato un giorno e mezzo per finire “Iva. Come vivere allegramente la maternità quando tutto è contro” (edizioni Sonzogno), scritto dalla giovane antropologa e docente di lingue Valentina Simeoni. Se dal titolo il volume può apparirvi simile alle centinaia di libri sulla maternità vi sbagliate. Infatti, a differenza che negli Stati Uniti, dove sul tema della conciliazione tra lavoro eè stato scritto moltissimo (l’autrice cita alcuni titoli), in Italia i libri sulla maternità tendono ad essere quasi sempre saggi su come prepararsi al parto, sull’allattamento, lo svezzamento e la crescita, al massimo sull’organizzazione, ma raramente, e specificamente, sulla conciliazione. Invece questo libro si concentra esattamente su questo aspetto, e lo fa analizzando il tema del mettere insiemee lavoro sia sul piano concreto, sia su quello psicologico ed ...