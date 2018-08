Maltempo Sicilia | strade allagate e disagi nel Palermitano

meteoweb.eu

: Intensi temporali stanno colpendo Sardegna e Sicilia ...clima tutt'altro che estivo in questi giorni! Ci sono vast… - meteo_real : Intensi temporali stanno colpendo Sardegna e Sicilia ...clima tutt'altro che estivo in questi giorni! Ci sono vast… - NewSicilia : #Maltempo in #Sicilia: un altro #weekend di #agosto tra #piogge e #temporali. #Newsicilia - innuendisoloio : L'estate sta andando via! Meno male -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Notte di intenso lavoro quella appena trascorsa per i vigili del fuoco di Palermo: decine le richieste di soccorso da parte di automobilisti rimasti intrappolati nelle auto in panne in sottopassaggi allagati dopo le violente piogge abbattutesi nella notte in città e in provincia. A Palermo sono stati segnalati allagamenti in viale Regionena, in via Crispi, in via Crocetta e in via Papa Sergio. La situazione più critica a Cefalù, dove un b&b in via del Bivacco è stato evacuato in via precauzionale a causa di alcuni detriti staccatisi dal costone roccioso per il violento temporale.anche in contrada Santa Lucia e in viale Mediterraneo cone alberi caduti.e allagamenti anche a Lascari in contrada Salinella e a Carini lungo la SS113. L'articolonelMeteo Web.