Maltempo Sicilia | nubifragio a Gangi Palermo VIDEO

Maltempo Sicilia : crolla costone a ridosso della statale Palermo-Sciacca : E’ franato una parte di costone roccioso sulla strada statale Palermo Sciacca nei pressi dello svincolo per Salaparuta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell’Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. La frana sarebbe stata causata dalla abbondanti piogge di questi giorni. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, e’ stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico ...

Maltempo Sicilia : fulmine innesca incendio - danneggiato casolare nel Palermitano : Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione rurale a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, precisamente in località Cirauli: le fiamme, probabilmente originate da un fulmine, hanno distrutto un deposito per gli attrezzi e una cucina esterna. Il calore generato dal rogo ha causato anche l’esplosione di una bombola di gas: danneggiati il portone d’ingresso e una finestra del casolare. Sul posto i carabinieri e i ...

Maltempo in Sicilia - nubifragio su Catania : strade allagate : Un violento temporale si ' abbattuto oggi a Catania. Diversi interventi dei vigili del fuoco per strade allagate. Protezione Civile, allerta gialla

A causa delle forti piogge è esondato nel Catanese il torrente Sbardalasino: l'acqua ha invaso circa un km di strada (tra il km 7 e 8) della SS228 "Di Aidone", bloccando provvisoriamente il traffico. Sul posto il personale dell'Anas, che ha attivato indicazioni per percorsi alternativi.

Maltempo nella notte in Sicilia: nella borgata collinare Quattropani di Lipari, un fulmine ha colpito un'antenna nella villa dell'imprenditore Peppe Casella, provocando l'esplosione del televisore. Casella si trovava in casa con la famiglia: tanta paura, ma nessuno è rimasto ferito.

Maltempo Sicilia : strade allagate e disagi nel Palermitano : Notte di intenso lavoro quella appena trascorsa per i vigili del fuoco di Palermo: decine le richieste di soccorso da parte di automobilisti rimasti intrappolati nelle auto in panne in sottopassaggi allagati dopo le violente piogge abbattutesi nella notte in città e in provincia. A Palermo sono stati segnalati allagamenti in viale Regione Siciliana, in via Crispi, in via Crocetta e in via Papa Sergio. La situazione più critica a Cefalù, dove un ...

Instabilità e piogge in queste ore al Sud Italia: a corredo dell'articolo il video realizzato da Antonio Abbate, che ha "catturato" una spettacolare tromba marina al largo di Rometta Marea, nel Messinese. tromba marina a Rometta Marea (ME) [VIDEO] Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar

Forte Maltempo in Sicilia - albero cade a Palermo : scout bloccati - un ferito e auto danneggiate [DETTAGLI] : Forte maltempo in Sicilia, dove si sono registrati ingenti danni e disagi. Un grosso albero alto 10 metri è crollato in strada nel quartiere Zisa. Il bilancio è di un ferito e diverse auto danneggiate. L’albero è caduto all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Cipressi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell’Enel per ripristinare una linea ...

Maltempo : nubifragio e disagi a Roma - vento forte in Sicilia - : Ancora uno stop all'estate. La perturbazione atlantica da Nord si è spostata a Sud. Nella Capitale forti piogge e situazione critica per il traffico. Nel Palermitano le raffiche di vento hanno ...

Maltempo Sicilia : ramo spezzato dal vento centra camion - 2 feriti sulla A18 : Le forti raffiche di vento che hanno imperversato nelle scorse ore in Sicilia hanno spezzato il ramo di un albero, che ha centrato la copertura superiore di un camion in transito sulla A18 Messina–Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre: l’autista e il passeggero sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. I due sono stati trasportati nell’ospedale di Acireale dal personale del 118: al primo è ...