Maltempo Perugia | fulmine danneggia ciminiera dell’antica “roteria”

(Di lunedì 20 agosto 2018) Si è svolto questa mattina a Piegaro, nel Perugino, il sopralluogo dell’amministrazione comunale e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria per la verifica dei danni provocati dal violento temporale di ieri pomeriggio sulladell’antica “roteria”. Sul posto il sindaco Roberto Ferricelli e alcuni tecnici comunali: Per la Soprintendenza era presente Gilda Giancipoli. Ilche si è abbattuto sul centro storico di Piegaro ha provocato ingenti danni al manufatto che appartiene al complesso della antica fabbrica del vetro: si è registrato un parziale crollo della parte sommitale e una grossa lesione. Saranno i Vigili del Fuoco a procedere ora alle operazioni necessarie per la messa in sicurezza dell’area. L'articolodell’antica “roteria” sembra essere ...