Maltempo | forte vento nell’Isola del Giglio | yacht sbatte contro gli scogli e affonda

Maltempo - vento forte all’Isola del Giglio : paura per 400 croceristi : paura all’Isola del Giglio (Grosseto) per due piccole navi da crociera, quando un’imprevista ondata di Maltempo, accompagnata da forte vento, con raffiche sopra 30 nodi, ha colpito l’isola. Le due imbarcazioni, con a bordo complessivamente circa 400 persone, avevano cercato di lasciare il porto ma sono state danneggiate dalle onde nella zona di Campese e Giglio Porto. Sono comunque riuscite a rientrare nel porto mentre ...

Maltempo - temporale a Ragusa : pioggia e vento forte : Il Maltempo e' arrivato anche a Ragusa. Lo aveva annunciato la |protezione Civile della Sicilia in tutta la Regione. Strade allagate e vento forte.

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : inizia un’altra settimana all’insegna dei violenti temporali : 1/8 ...

Maltempo Ucraina : danni dopo forte temporale a Kiev [GALLERY] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Meteo - il Mediterraneo è molto caldo : ecco cosa significa per il forte Maltempo in autunno [MAPPE] : 1/3 Fonte: Consorzio LaMMA ...

Meteo - il Mediterraneo è molto caldo : ecco cosa significa per il forte Maltempo in autunno [GALLERY] : 1/4 ...

Ferragosto di Maltempo al Centro/Sud : forte temporale a Catania - allagamenti [GALLERY] : 1/3 ...

Meteo Ferragosto - Italia divisa in due : sole al Nord - forte Maltempo al Centro/Sud : la situazione in diretta : E’ un Ferragosto di maltempo al Centro/Sud Italia con piogge e temporali che stanno interessando dalle prime ore del mattino il basso Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria Centro/settentrionale e tirrenica, e alcune zone della Sicilia tirrenica. Le temperature sono in picchiata con gli attuali +20°C a Napoli e Benevento, +19°C a Cosenza e Catanzaro, +18°C ad Avellino, +17°C a Vibo Valentia e Potenza, ma nel corso della giornata ...

Maltempo : temporali e forte vento spazzano il Veneto : Il Maltempo atteso sulle regioni del Nord è già giunto in Veneto, con temporali violenti, fulmini e forte vento che da metà pomeriggio spazzano la regione causando danni e disagi. Un primo acquazzone ha colpito Verona, poi mano a mano il fronte temporalesco si è spostato verso est, colpendo Padova, con raffiche fortissime, poi Venezia e il suo entroterra. Su queste e altre località lo stesso copione: cielo che si è fatto improvvisamente plumbeo, ...

Forte Maltempo : allerta meteo arancione : Il Centro meteo Regionale della Lombardia ha emanato per oggi, lunedi' 13 agosto, un'allerta meteo arancione a Milano e non solo. Forti temporali.

Previsioni Meteo Ferragosto - forte Maltempo in tutt’Italia tra Martedì 14 e Mercoledì 15 Agosto : gli ultimi aggiornamenti : 1/7 ...

Maltempo : forte temporale a Cosenza con vento e grandinate : Un forte temporale, con violente raffiche di vento e grandine, si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi sulla città di Cosenza e sul suo hinterland. Pioggia forte anche sulla zona del Pollino. Le intense precipitazioni hanno provocato diversi danni e disagi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per problemi in cantine, mansarde, garage, tombini saltati, sottopassi e strade allagate. Alcuni tetti sono stati divelti e delle lamiere sono ...

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte Maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...

Previsioni Meteo - confermato il forte Maltempo di Ferragosto : un peggioramento che rischia di sconquassare le vacanze italiane [MAPPE e DETTAGLI] : 1/36 ...