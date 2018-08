Maltempo a Cosenza | pioggia ingrossa torrente | ci sarebbero vittime

fanpage

: RT @NewsTG_: #ULTIMORA MALTEMPO: Piena del torrente Raganello dovuta alle violente piogge travolge gruppo di escursionisti nella zona di Ci… - Pandora8211 : RT @NewsTG_: #ULTIMORA MALTEMPO: Piena del torrente Raganello dovuta alle violente piogge travolge gruppo di escursionisti nella zona di Ci… - michelepresta : Maltempo, incidente nel Raganello: muore una ragazza - NewsTG_ : #ULTIMORA MALTEMPO: Piena del torrente Raganello dovuta alle violente piogge travolge gruppo di escursionisti nella… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) IlRaganello a Civita,, si sarebbeto a causa delle violenti piogge, provocando delle. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.