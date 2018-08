Maltempo a Cosenza | pioggia ingrossa torrente | almeno 5 morti | si temono dispersi

Maltempo a Cosenza - pioggia ingrossa torrente : almeno due morti - si temono dispersi : Il torrente Raganello a Civita, Cosenza, si sarebbe ingrossato a causa delle violenti piogge, provocando delle vittime. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del torrente: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.Continua a leggere

Maltempo : forte temporale a Cosenza con vento e grandinate : Un forte temporale, con violente raffiche di vento e grandine, si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi sulla città di Cosenza e sul suo hinterland. Pioggia forte anche sulla zona del Pollino. Le intense precipitazioni hanno provocato diversi danni e disagi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per problemi in cantine, mansarde, garage, tombini saltati, sottopassi e strade allagate. Alcuni tetti sono stati divelti e delle lamiere sono ...

Maltempo Calabria - allagamenti a Cosenza : “Situazione temporalesca violenta e straordinaria” - evacuate 3 famiglie [VIDEO] : A causa dell’ondata di Maltempo e dei conseguenti allagamenti che hanno colpito ieri la città di Cosenza, è stata decisa l’evacuazione di tre famiglie: le abbondanti precipitazioni hanno creato problemi ad una fogna che ha allagato i piani inferiori di due abitazioni e il parcheggio antistante i fabbricati. “Si è trattato di una situazione temporalesca violenta e straordinaria che a causa degli allagamenti ha provocato danni ...