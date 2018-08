L' ultima trovata del Manchester City | un ' bracciale elettronico' per i tifosi veri

L'ultima trovata del MIT di Boston : "Gli smartphone degli automobilisti per monitorare la sicurezza dei ponti" : Gli smartphone degli automobilisti per contribuire alla sicurezza dei ponti. È L'ultima idea lanciata da un team del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston, e pubblicata qualche mese fa sui "proceedings" dell'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). La ricerca, condotta da Thomas Matarazzo e dagli italiani Carlo Ratti e Paolo Santi, dimostra come usando gli accelerometri presenti nei telefoni cellulari di ...

L'ultima trovata buonista : biglietti gratis ai migranti. "Così ci ripuliamo il karma" : Vuoi ripulirti il karma? Allora compra il biglietto ai migranti che così potranno andare al cinema gratis. L'ultima iniziativa che di certo farà discutere arriva dal cinema Beltrade a Milano. I richiedenti asilo e i migranti potranno sedersi di fronte al grande schermo senza pagare un euro, grazie ai generosi spettatori che, oltre al proprio biglietto, decideranno di investire qualche soldino per "ripulire il proprio karma e quello del luogo che ...

Calciomercato Inter - che schiaffo del Real Madrid : ecco l’ultima trovata dei blancos nel caso Modric [FOTO] : Il club di Florentino Perez ha scelto Luka Modric come testimonial della terza maglia color corallo, una foto che comunque pare essere precedente alla situazione attuale Continua a tenere banco la situazione Modric, diventata ormai una guerra di nervi tra l’Inter e il Real Madrid. Il club nerazzurro attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, puntando sulla volontà del giocatore di lasciare la Casa Blanca. Di tutta ...

L'ultima trovata per l'accoglienza : un rifugiato a tavola : A Pistoia le stanno tentando proprio tutte per cercare di favorire l"integrazione fra cittadini autoctoni e richidenti asilo, in barba agli italiani che, prima di pensare all"accoglienza ed al reciproco scambio di usi e costumi, chiedono disperatamente più sicurezza nelle strade e nelle proprie case. Ma niente, per le associazioni pro-migranti al primo posto rimangono la lotta al pregiudizio ed il conseguente abbattimento delle barriere ...

Paola Barale? Sparita dalla tv. E infatti ecco che si è inventata per campare. L’ultima trovata della bionda fuori dal coro : Paola Barale è una delle showgirl più amate della tv. E da anni, poi. Da quando, sfruttando la sua incredibile somiglianza con Madonna (erano davvero due gocce d’acqua!), e dai tempi in cui un faceva la valletta di Mike Bongiorno, Paola era sempre sotto i riflettori. Oggi la Barale ha 51 anni e non ha certo perso la sua bellezza. Tutt’altro. Chi la segue su Instagram lo sa bene: in costume, ma anche vestita, è una vera bomba. Fisico ...