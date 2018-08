«Lui | narciso | mi dice | restiamo amici… ma chi glielo ha chiesto?»

vanityfair

(Di lunedì 20 agosto 2018) Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, che imbarazzo scriverti! Non tanto per il contenuto piuttosto banale della storia, quanto perché nonostante ti legga da tanto tempo credo di avere appreso poco. Questa sera sono stata friendzonata. Di nuovo. Con gli uomini non ho mai avuto capacità di rapporto, le mie storie raggiungono la massima durata di una notte o due, fin dall’adolescenza. Alla soglia dei trent’anni la spiegazione che mi sono data è che l’errore di base è un errore di valutazione preliminare. Sono attratta sempre dagli stessi: narcisi, egocentrici, provocatori, inaffidabili. Pur rendendomene conto, ci casco sempre. Questa volta c’ero andata un po’ più con i piedi di piombo, respingendo un approccio fisico che dava troppe cose per scontate. Qualche giorno dopo, una conversazione del più e del meno come quella di stasera si trasforma ...