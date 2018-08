Lucifer 4 cast | arruolata Inbar Lavi | NEWS

Al via le riprese di Lucifer 4 - il cast sul set di Netflix : 5 cose da sapere sulla quarta stagione : Le riprese di Lucifer 4 sono appena iniziate. Il cast al completo della serie è apparso in un video, pubblicato su uno degli account ufficiali di Netflix. Così Tom Ellis (Lucifer), Lauren German (la Detective Chloe Decker), Kevin Alejandro (Detective Dan), Rachael Harris (Dr. Martin), e Aimee Garcia (Ella Lopez) si sono riuniti in un breve video per salutare i fan e dare il via alle riprese della quarta stagione. Successivamente, la scena si ...

Svelato il titolo di Lucifer 4×01 - Tom Ellis e il cast di nuovo insieme per la lettura del copione (foto) : Fino a tre mesi fa sembrava impossibile vedere la quarta stagione, e in data odierna il team di sceneggiatori ha Svelato il titolo di Lucifer 4x01. Il primo episodio pubblicato su Netflix è scritto dal co-showrunner Joe Henderson e diretto da Sherwin Shilati. I lavori della nuova stagione erano iniziati già a fine giugno, con gli autori che si sono riuniti per iniziare la stesura del quarto capitolo della serie. Il titolo di Lucifer 4x01 è ...

Tom Ellis di Lucifer e il cast di The 100 al San Diego Comic-Con 2018 : i dettagli sul panel di TV Guide : Tom Ellis di Lucifer aveva promesso ai suoi fan che sarebbe stato presente, in qualche modo al San Diego Comic-Con 2018. E così è stato. L'attore gallese è tra gli ospiti al panel esclusivo organizzato da TV Guide, che riunisce alcune tra le star più amate del piccolo schermo. La sua presenza è stata accolta con gaudio dai fan di Lucifer. In questo modo l'attore protagonista avrà modo di ringraziare il suo pubblico per aver salvato la serie ...

Il cast di Lucifer al San Diego Comic-Con 2018? Dettagli ancora top secret - in attesa di conferma : Sembra che ci sarà anche il cast di Lucifer al San Diego Comic-Con 2018. In attesa di una conferma ufficiale, la co-showrunner Ildy Modrovich ha fatto sapere, tramite il suo profilo Twitter, che lei e il resto degli attori della neo rinnovata serie TV intendono presenziare all'edizione dell'ambita convention californiana. Deadline fornisce i primi Dettagli sulla partecipazione di Lucifer al San Diego Comic-Con. Ovviamente non ci sarà nessun ...