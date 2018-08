: Londra, sparatoria alla metro: 3 feriti - TelevideoRai101 : Londra, sparatoria alla metro: 3 feriti - CorradoPalma : Sparatoria nella metro di #Londra, 3 i feriti. #underground #London #20Ago - andreamarchesi9 : RT @EnricoBertacci1: Il fascista è quel tizio che al primo lancio di agenzia che parla di una sparatoria a Londra sa già che è opera dell'I… -

Almeno tre persone sono rimaste ferite in unafuori dstazione Kingsbury delladi. Lo riporta il Sun, citando un portavoce della poliziapolitana."La polizia è stata allertata intorno alle 21:45 di lunedì 20 agosto", scrive il giornale britannico, segnalando che si attendono notizie sulle condizioni deimentre la zona è stata chiusa al traffico così come la stazione della. Per il momento sembra che nessuno sia stato tratto in arresto.(Di martedì 21 agosto 2018)