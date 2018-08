Lo spread tra i complotti e la manovra d' autunno

La Turchia spaventa i mercati. Erdogan : «Nostra economia forte». spread a 278 : Non è ancora finita la paura sui mercati per la crisi della lira turca, dei titoli di Stato di Ankara e della conseguente debolezza della Borsa di Istanbul. Nessun crollo, ma i bond dei Paesi...

Lo spread Btp-Bund sale tra incertezze e il crollo della Lira turca - : Con lo spread occorre fare i conti. Rialza la testa tra le incertezze sulla futura manovra economica, le parole di Giorgetti e il crollo della Lira turca. E a breve, sull'Italia, ci saranno i giudizi ...

Lo spread Btp-Bund sale tra incertezze e il crollo della Lira turca - : Con lo spread occorre fare i conti. Rialza la testa tra le incertezze sulla futura manovra economica, le parole di Giorgetti e il crollo della Lira turca. E a breve, sull'Italia, ci saranno i giudizi ...

spread si surriscalda ancora tra rischio Italia a corsa ai Bund per crisi turca : Nuovo scatto in avanti dello Spread che si avvicina pericolosamente ai picchi toccati il 29 maggio all'apice della crisi politica in Italia. Il differenziale di rendimento tra Btp decennale e Bund ha toccato in avvio di giornata un massimo a 274,8 punti base dai 268 a cui si era spinto venerdì scorso complici anche i ...

Verso la manovra - tra la minaccia dello spread e la speranza in Tria : E il ruolo più importante lo giocherà certamente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sempre più visto come argine italiano alla speculazione e garante dei conti pubblici. Certo, non sarà ...

Mercati - spread in altalena tra vendite dal Giappone e calmiere del Tesoro. “Ma per i Btp la resa dei conti sarà a settembre” : Cosa sta succedendo ai titoli di Stato italiani? Scossoni fisiologi in un periodo con scambi ridotti come quello estivo o avvisaglie di tempesta? Alcuni fatti degli ultimi giorni inducono a porsi qualche interrogativo. Il differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi, il famigerato spread, è ormai stabilmente 100 punti sopra i valori pre-elezioni. A differenza di quanto accaduto a Spagna o Portogallo, dove l’aumento di ...

spread sulle montagne russe tra le parole di Tria e Di Maio : Giornata difficile, ieri, per il mercato del debito pubblico italiano: lo Spread tra BTp e Bund era sceso in mattinata a 243 punti toccati alle 8,34 grazie alle dichiarazioni rassicuranti (dal punto di vista dei mercati) rilasciate dal ministro Giovanni Tria al Sole 24 Ore. Poi, quando alle 11 è iniziata la conferenza stampa del Premier Conte, lo Spread è sceso ulteriormente, arrivando a un minimo di 141. Poi nel pomeriggio la ...

"Senza QE lo spread rivedrà i 500 Un Soros qualsiasi potrà colpirci" : Intervista a Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera, sulla corsa dello spread tra Btp e Bund tedeschi che oggi è tornato a quota 500 punti Segui su affaritaliani.it

PIL E POLITICA/ L'Italia resta sospesa tra l'incubo spread e la speranza Usa : Il Pil delL'Italia continua a crescere troppo poco. All'orizzonte c'è il rischio spread, ma si è aperta anche un'opportunità. LUIGI CAMPIGLIO.

Unimpresa : necessario ridurre subito spread tra il Sud e il Nord dell'Italia : "Lo spread tra il Sud e il Nord dell'Italia va ridotto subito. E' una emergenza che il governo Conte deve affrontare con urgenza nell'interesse dell'intera economia italiana.". Lo afferma il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati contenuti nel rapporto delle Economie regionali della Banca d'Italia diffuso oggi. "Il rilancio del Sud ...

spread Btp-Bund - Borghi : tensione 'non è colpa nostra' : Se a fine maggio il nome che aveva causato l'impennata era quello dell'economista Paolo Savona che la maggioranza voleva al dicastero dell'Economia, oggi sono due: Claudio Borghi e Alberto Bagnai ...

occhio a borghi - e bagnai - - ''lasciare l'euro non è nel contratto ma sarebbe positivo. lo spread... - Politica : Fin dalla mattina ad Agorà Salvini ha stroncato la difficile posizione di Tria: 'Il ministro dell' Economia fa il suo mestiere, ma noi rispettando i vincoli chiederemo più margini all' Ue per flat ...

Tria tranquillizza sull'euro - ma lo spread sale a 238 punti : 'La linea del governo è che l'euro non è in discussione', il ministro dell'Economia Tria parla da Lussemburgo e tenta di rassicurare i mercati che vivono però una giornata di tensione: seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...

Tria tranquillizza sull'euro - ma lo spread torna a 240 : 'La linea del governo è che l'euro non è in discussione', il ministro dell'Economia Tria parla da Lussemburgo e tenta di rassicurare i mercati che vivono però una giornata di tensione, con Piazza Affari maglia nera in Europa a -2% per l'incertezza sulla tensione Italia-Ue su ...