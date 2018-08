L' Italia tende una mano alla Cina | istituita una task force

Basket - Alessandro Lever : un anno da protagonista in NCAA. E’ il centro che l’Italia attendeva da anni? : Scelte di vita. Sono quelle che, un po’ prima dei 20 anni, molti giovani fanno quando si tratta di dover scegliere cosa fare in un futuro senza scuola superiore. Quella di Alessandro Lever è stata una: continuare a studiare e insieme praticare lo sport che più gli porta soddisfazione, la pallacanestro. Questo sport, però, il ragazzo lo pratica bene anche nella sua culla, gli Stati Uniti d’America. Nato a Bolzano il 4 dicembre 1998, ...

Previsioni Meteo Autunno 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : tempeste e nubifragi in Italia - caldo dal Regno Unito all’Ucraina e rischio incendi in Scandinavia : Dopo un’estate calda per gran parte dell’Europa occidentale e parti delle Isole Britanniche, il caldo continuerà a farsi sentire anche in Autunno. Condizioni di caldo e tempo asciutto terranno la Scandinavia in grande allerta per gli incendi per tutta la stagione, mentre dall’Italia alla Grecia i Meteorologi di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, prevedono un cambiamento verso condizioni più umide. caldo fino ad ottobre ...

Pecunia - Pd - : "Quando dicevate prima gli Italiani intendevate tutti meno quelli di Fossamastra - Canaletto e Pagliari?" : La Spezia - "La senatrice Pucciarelli non sa proprio come uscirne stavolta dal brutto colpo che il governo, che sostiene insieme a Di Maio, ha inferto ai quartieri del levante. Finanziati dal governo ...

CROLLO TURCHIA SUI MERCATI/ L'antipasto di quel che attende l'Italia : Drammaticamente è esplosa la situazione turca che da diverso tempo però covava sotto traccia. Una lezione per l’Italia in vista della Legge di bilancio. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Per l'Italia è pronto l'arrivo di un Prefetto tedesco, di M. BottarelliALLARME SPREAD/ Le mosse di Lega e M5s aumentano il "rischio Troika", di U. Bertone

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (9 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta ancora sotto i 22.000 punti. Pochi dati macroeconomici previsti in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 04:42:00 GMT)

Unrae : 'L'Italia non può attendere 11 anni per sostituire decine di migliaia di camion pericolosi' : ... conclude Franco Fenoglio "l'autotrasporto deve essere un tema di massima priorità per i decisori politici, i quali hanno il compito e la responsabilità di mettere in atto una politica che garantisca ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati dagli Usa (3 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Tanti i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 04:01:00 GMT)

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati sul Pil (31 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil italiano del secondo trimestre. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 04:32:00 GMT)

Vela – Campionati Europei Classe Contender : in testa l’Italiano Marco Ferrari : Al Circolo Vela Arco iniziati i Campionati Europei Classe Contender: in testa l’italiano Marco Ferrari, seguito a 4 punti da Antonio Lambertini Altro Campionato Europeo al Circolo Vela Arco e questa volta di una Classe molto particolare: una deriva singola in cui il timoniere fa anche da prodiere, uscendo al trapezio- questa la caratteristica più particolare della Classe Contender che dal 30 luglio al 3 agosto disputa il Campionato ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende il Pil degli Usa (27 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende il dato sul Pil Usa del secondo trimestre. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 03:52:00 GMT)

Pretende che uno straniero parli Italiano e lo picchia rompendoli il gomito : Scene di follia alla periferia di Milano dove uno straniero, un 42enne originario dello Sri Lanka, è stato aggredito da un 50enne casertano che Pretendeva che parlasse italiano. Come racconta...

Sitting volley - l’Italia stende l’Olanda e si guadagna il pass per la semifinale : le azzurre in corsa per una medaglia : Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ragazze di Amauri Ribeiro, vera e propria rivelazione di questa rassegna iridata A Rotterdam nel Campionato Mondiale di Sitting volley una straordinaria Italia ha battuto 3-2 (25-18, 20-25, 25-22, 22-25, 15-11) le padrone di casa olandesi, qualificandosi per le semifinali che valgono le medaglie. Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ...

Boxe - Luciano Abis e Salvatore Annunziata si contenderanno il 12 agosto il titolo Italiano dei pesi superwelter : Il campionato d’Italia pesi superwelter se lo contenderanno Luciano Abis e Salvatore Annunziata Il 12 agosto a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena, avrà luogo una grande serata di Boxe con ben titoli in programma: per il campionato d’Italia pesi superwelter in palio il titolo vacante che si contenderanno Luciano Abis e Salvatore Annunziata; per il campionato Latino Ibf pesi medi, vacante, Matteo Signani contro Riccardo ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (18 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:46:00 GMT)