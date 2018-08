L' ingegnere che indaga su Genova? Lavorava per Autostrade

ilgiornale

: Gallerie che possono crollare. Cemento che non tiene. Buchi nell’amianto. Un ingegnere rivela le tangenti che diven… - espressonline : Gallerie che possono crollare. Cemento che non tiene. Buchi nell’amianto. Un ingegnere rivela le tangenti che diven… - Corriere : L’ingegnere che nel 2016 diceva: «Quel ponte è un fallimento. Sia sostituito» - ilfoglio_it : Il disastro di Genova ha tanti padri. Chi era Riccardo Morandi, l’ingegnere dalle idee geniali che disegnò il ponte… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Tra i dirigenti nominati dal Ministero delle Infrastrutture per le indagini sul crollo del ponte Morandi a, c'è anche Bruno Santoro., 50 anni, è tra gli esperti scelti dallo stesso ministro Toninelli. Ma di fatto Santoro adesso si trova in una posizione scomoda che ha il sapore del conflitto d'interessi. L'infatti è stato pagato per alcune prestazioni professionali, come riporta l'Espresso, proprio da "per l'Italia".Il nome dell'infatti appare nell'elenco del Ministero delle Infrastrutture per gli "Incarichi autorizzati e conferiti ai dipendenti nel corso dell'anno 2009". L'incarico, durato dal 30 ottobre 2009 al 30 ottobre 2012, sarebbe stato retribuito con circa 50mila euro proprio da Austostrade. Un secondo incarico invece è scattato dal 2010 al 2013. Ma i retroscena su Santoro non finiscono qui.Infatti dal 2015 al 2018, l'è ...