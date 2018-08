Liguria | Coldiretti | “La vendemmia si preannuncia molto buona”

meteoweb.eu

: Canapa, Coldiretti: sì a filiera 100% made in Liguria | Liguria Business Journal - Domenic89215160 : Canapa, Coldiretti: sì a filiera 100% made in Liguria | Liguria Business Journal -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Uva quasi pronta alla raccolta e botti vuote preparate per custodire il vino per i prossimi mesi: è tutto pronto per l’avvio della2018, che in, a seconda del clima delle prossime settimane, partirà entro la prima decade di settembre. Lo rende notoaffermando che, rispetto al 2017, dove il caldo e la siccità avevano fatto anticipare la raccolta ad agosto, quella di quest’anno sarà un’ annata più equilibrata con un quantitativo d’uva maggiore, soprattutto per la varietà del Vermentino. La2017 ha portato alla raccolta complessiva di circa 145.078 q.li di uva e alla produzione di 75.708 hl di vino, di cui 37. 951 hl solo nella Provincia della Spezia. Laconosciuta per il suo settore vitivinicolo, dove la coltivazione viene condotta in maniera eroica utilizzando i tipici terrazzamenti a picco sul mare. I sui vini vantano ben 8 ...