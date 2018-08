Liga | dove vedere Valencia-Atletico Madrid in Tv e in streaming

Per Salvini crocifisso obbLigatorio ovunque? Dove esattamente e quali multe per mancata affissione : Salvini e il crocifisso: un binomio di lungo corso che, in queste ore ha ripreso vigore a causa della proposta di legge specifica che la Lega ha depositato a Montecitorio. Il Ministro dell'Interno non è intervenuto in prima persona sulla questione in questo preciso momento ma è Barbara Saltamartini, rappresentante in Parlamento del partito di maggioranza, ad aver presentato proprio un documento che riprende il caldissimo argomento. Da ...