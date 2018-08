Liga 1a giornata | risultati e classifica

Probabili formazioni Real Madrid – Getafe - 1^ Giornata Liga 19-08-18 : Domenica 19 Agosto, parte la Liga anche per il Real Madrid tri-campione d’Europa, che affronterà il Getafe nel derby madrileno. L’estate dei blancos è stata sicuramente molto turbolenta: prima l’addio improvviso dell’allenatore Zinedine Zidane; poi il trasferimento shock di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la corte spagnola per abbracciare la Juventus di Allegri; infine il caso Modric, anche se quest’ultimo ...

Probabili formazioni Real Madrid – Getafe - 1^ Giornata Liga 19-08-18 : Domenica 19 Agosto, parte la Liga anche per il Real Madrid tri-campione d’Europa, che affronterà il Getafe nel derby madrileno. L’estate dei blancos è stata sicuramente molto turbolenta: prima l’addio improvviso dell’allenatore Zinedine Zidane; poi il trasferimento shock di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la corte spagnola per abbracciare la Juventus di Allegri; infine il caso Modric, anche se quest’ultimo ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 1a Giornata Liga e 2a Giornata Ligue 1 : DAZN è pronta a dare il via allla grande stagione del Calcio spagnolo che segnerà l’inizio del weekend, con tutte le partite de La Liga trasmesse in esclusiva da DAZN: già da venerdì sono in Programma due match, Girona-Real Valladolid alle 20.15 e Real Betis-Levante alle 22.15. I campioni in carica del Barcellona debutteranno invece sabato sera alle 22.15 nel match ca...

Pronostici Liga 17-18-19-20 Agosto 2018 : Consigli Scommesse 1^ Giornata : Venerdi 17 Agosto 2018, tornerà ufficialmente in campo anche la Liga spagnola con la prima Giornata di campionato edizione 2018-2019. Vediamo se anche in questa edizione il Barcellona vincerà a mani basse e vediamo cosa farà il Real Madrid, vista anche la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Analizziamo quindi, i Pronostici Liga valevoli per la prima Giornata. Pronostico Girona-Valladolid 17-08-2018 Sfida molto interessante fra ...