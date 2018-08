L’esordio di Dazn | problemi tecnici e utenti furiosi

wired

: L'esordio di #DAZN non è andato proprio benissimo - ilpost : L'esordio di #DAZN non è andato proprio benissimo - pccpla : RT @calciomercatoit: Le prime 'parole' di #Dazn dopo l'esordio nelle case degli italiani di questo weekend di #SerieA ?????? - VELOSPORT1960 : L’attesisissimo esordio di Dazn – che, come la conduttrice Diletta Leotta ci ha insegnato, si pronuncia Dazòn – si… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) (Immagine: http://sucks.com)non ha superato in modo brillante il primo appuntamento con la serie A. L’azienda londinese, che trasmette eventi sportivi live e on demand in 30 paesi, ha fatto inviperire molte persone durante la partita tra Lazio e Napoli di sabato 18 agosto. La piattaforma non ha retto l’elevato numero dicollegati, riscontrandodi connessione, buffering (fenomeno per cui le immagini si bloccano), interruzioni continue e qualità video scadenti. A bit is lost in translation, but from what I’ve been reading, thelaunch in Italy went the way we all would have expected it to. Japan, Canada now Italy, the same excuses for their awful producthttps://t.co/11jS1Q3LQZ —Sucks (@Sucks) 19 agosto 2018 Glinon l’hanno presa benissimo. E non è un vezzo soltanto italiano, le lamentele sono arrivate da diversi paesi, in Canada hanno ...