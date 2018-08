Leisure Suit Larry Wet Dreams Don’t Dry Read arriva a Novembre

gamerbrain

(Di lunedì 20 agosto 2018) Assemble Entertainment e CrazyBunch sono liete di annunciare che sarà disponibile su PC Steam a partire dal 72018.WetDon’t Dry: Disponibile daOcchio, belle signore, stondo! La mia nuova avventura,– Wetdon’t dry, mi porta – per un incredibile scherzo del destino – dalla fine degli anni ’80 direttamente al 2018, e, wow, ma quanto è cambiato il mondo! E se la mia visione anni ’80 della vita e delle donne si scontra con la realtà di oggi più delle tette di una bionda maggiorata che fa jogging sulla spiaggia, io sono prontissimo a mettermi al passo coi tempi e farmi strada nel 21° secolo! In un’avventura “punta e clicca” che definirei tipica del genere, scopriremo insieme come finirò a innamorarmi ...